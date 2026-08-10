El dólar oficial terminó a 1.520 peso para la venta en el Banco Nación, mientras el blue llegó a 1.535 pesos y el CCL avanzó 0,32%.

Dólar: el oficial cerró estable a 1.520 pesos y el blue avanzó 0,66% en la primera rueda semanal.

El dólar oficial cerró este lunes con escasas variaciones respecto de la apertura de la jornada. En el Banco Nación, terminó a 1.470 pesos para la compra y 1.520 pesos para la venta.

La cotización se mantuvo prácticamente estable durante la primera rueda cambiaria de la semana, sin movimientos significativos frente a los valores registrados al inicio de la jornada.

El dólar mayorista quedó al borde de los 1.500 pesos mientras el Banco Central volvió a comprar divisas

El mercado prevé un dólar más alto a fin de año y ajusta sus expectativas sobre la economía

El dólar blue y los financieros

El dólar blue fue uno de los tipos de cambio que registró movimientos durante el día. Subió 0,66% en ambas cotizaciones y finalizó a 1.515 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta, con una brecha de 20 pesos entre ambas puntas.

En tanto, el dólar MEP cerró a 1.523,50 pesos para la compra y 1.524,90 pesos para la venta. En esta última cotización registró una suba de 0,21%.

El dólar contado con liquidación (CCL) terminó la jornada a 1.582,80 pesso para la compra y 1.583,30 pesos para la venta, con un incremento de 0,32%.

El dólar tarjeta

El dólar tarjeta se mantuvo sin modificaciones y finalizó la jornada en 1.976 pesos, el mismo valor con el que había iniciado las operaciones de este lunes.

Al comienzo de la primera rueda de la semana, las principales cotizaciones habían registrado los siguientes valores: