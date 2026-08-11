Tras el fallecimiento de Darío Báez, Norberto Jacob asumió como concejal.

Norberto Jacob asumió como concejal de Paraná por La Libertad Avanza y ocupará la banca que dejó vacante el fallecimiento de Darío Báez.

Norberto Luis Jacob juró como concejal de Paraná durante la 11° sesión ordinaria del Concejo Deliberante y asumió en reemplazo de Darío Báez , quien falleció el pasado martes 28 de julio.

El acto contó con la presencia de la intendenta Rosario Romero y estuvo encabezado por el presidente del cuerpo legislativo, David Cáceres, quien tomó juramento al flamante edil luego del izamiento de la bandera, a cargo del concejal Fernando Quinodoz.

Norberto Jacob juró como concejal de Paraná en reemplazo de Darío Báez

Jacob conformará un bloque unipersonal denominado "Libertad, Nacionalismo y Progreso", desde donde, según adelantó, defenderá "las ideas de la libertad". Tras asumir, sostuvo que llega al Concejo con la intención de aportar su experiencia y trabajar en beneficio de los vecinos de la capital entrerriana.

"El destino me llama hoy, soy un militar retirado con 35 años de servicio, que intentará aportar lo mejor para el ciudadano de Paraná”, señaló Jacob. En ese sentido, expresó su intención de “unir lo cívico con lo militar" y planteó la posibilidad de "reactivar los cuarteles para beneficio de los ciudadanos".

Nacido en Paraná, Jacob recordó que creció en la zona de las avenidas Ramírez y Don Bosco y que cursó parte de sus estudios en el Colegio Don Bosco, la escuela Zubiaur y el Colegio Nacional. A los 17 años ingresó al Ejército Argentino y comenzó una carrera que se extendió durante 35 años y lo llevó por distintos destinos del país.

Durante su trayectoria militar estuvo destinado, entre otros lugares, en Zapala, Crespo, La Paz, Chajarí y Paraná. También participó en misiones internacionales de paz: estuvo en Croacia en 1995 y en Kosovo en 2006.

Con su juramento, Jacob quedó formalmente incorporado al Concejo Deliberante de Paraná y ocupará la banca que había quedado vacante tras el fallecimiento de Darío Báez. Su incorporación modifica la composición del cuerpo legislativo y suma un nuevo espacio unipersonal al recinto.

El nuevo concejal asumió su función en una circunstancia marcada por la pérdida de Báez y manifestó su intención de afrontar esta nueva etapa desde una mirada vinculada con su trayectoria y sus convicciones, con el objetivo de aportar al debate legislativo de la ciudad.