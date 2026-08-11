Valentín Pereyra alcanzó los 100 encuentros en Patronato

En el empate entre Patronato y Colegiales Valentín Pereyra alcanzó la centena de encuentros con la camiseta del Rojinegro.

Valentín Pereyra alcanzó el pasado domingo los 100 partidos oficiales con la camiseta de Patronato. La cifra sintetiza un recorrido que comenzó con un debut en Primera División, continuó con una histórica participación internacional y terminó por convertirlo en uno de los futbolistas con mayor presencia en el plantel Rojinegro.

Pereyra tiene 24 años y todavía conserva una extensa carrera por delante, pero ya puede mirar hacia atrás y encontrar una colección de experiencias que no muchos futbolistas surgidos de Paraná consiguen acumular.

El bautismo de Valentín Pereyra se dio en la elite

Su primera aparición en la máxima categoría se produjo el 22 de febrero de 2022, cuando Iván Delfino lo hizo debutar frente a Talleres de Córdoba, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Aquella noche, en el estadio Grella, Patronato empató 0 a 0 ante el conjunto cordobés. Valentín había concentrado por primera vez con el plantel profesional y aguardó su oportunidad sentado en el banco de suplentes. Finalmente, a los 76 minutos, Delfino decidió mandarlo a la cancha en reemplazo de Lucas Kruspzky. Sin saberlo, el joven paranaense daba el primer paso de un camino que lo llevaría, poco más de cuatro años después, a completar un centenar de presentaciones oficiales con la camiseta que defendió desde sus primeros pasos.

Su primera temporada en Primera estuvo marcada por el aprendizaje. En 2022 disputó apenas cuatro encuentros en la máxima categoría y tuvo mucho mayor protagonismo en Reserva, donde acumuló 25 partidos y convirtió cuatro goles. Sin embargo, ese mismo año le permitió formar parte de una página dorada de la historia de Patronato: la conquista de la Copa Argentina.

Valentín Pereyra, con pasado en Talleres, presente en Patronato Prensa Patronato

En ese certamen tuvo participación en los octavos de final, en la victoria 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, disputada en el estadio de Sarmiento de Resistencia. Facundo Sava, entrenador del Santo por entonces, lo convocó para ocupar un lugar entre los relevos en reemplazo de Matías Pardo. Pereyra fue así testigo y protagonista, desde su lugar, de una campaña que terminaría con el título más importante conseguido por la institución.

Patronato en el ascenso y en el ámbito internacional

El 2023 representó un punto de inflexión. Patronato regresó a la Primera Nacional después de siete temporadas consecutivas en el círculo superior y Pereyra comenzó a ganar terreno. La llegada de Rodolfo De Paoli a la conducción técnica también significó una oportunidad para el volante, que empezó a tener mayor continuidad y a sumar experiencias que excedieron ampliamente el ámbito doméstico.

Ese año quedó marcado por una noche inolvidable. Pereyra disputó todo el segundo tiempo del histórico triunfo 1 a 0 frente a Atlético Nacional de Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, por la Copa Libertadores. Ingresó en lugar de Damián Arce y formó parte de aquel equipo que consiguió una victoria que quedó grabada en la historia internacional del club.

Pero la aventura continental no terminó allí. También tuvo participación en los dos partidos frente a Botafogo de Brasil por la reclasificación de la Copa Sudamericana. Fue suplente en el encuentro disputado en el Grella y titular en el desquite jugado en Río de Janeiro.

Pereyra cerró aquella temporada con 17 presentaciones entre Primera Nacional, Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El joven que había debutado poco más de un año antes comenzaba a transformarse en una pieza cada vez más habitual.

El crecimiento continuó en 2024, cuando alcanzó los 27 partidos. La continuidad comenzó a darle otra dimensión dentro del plantel y preparó el terreno para lo que sería su gran temporada en términos de presencia.

Consolidado en el Rojinegro

En 2025 llegó la consolidación. Pereyra disputó 31 encuentros y, además, consiguió una cuenta pendiente: convirtió su primer gol oficial con Patronato. Fue en el triunfo 1 a 0 ante Arsenal, en el estadio Grella. Aquel tanto llegó a los 14 minutos y tuvo como origen un error de Jerónimo Porteau que el volante supo aprovechar.

“Estoy muy contento por mi primer gol, después de tanto tiempo se dio. De todos modos lo importante es que sumamos de tres”, expresó el mediocampista paranaense después del partido.

El gol tuvo también una cuota de sorpresa tras un grosero error en la salida de Jerónimo Porteau, el arquero de Arsenal. “La verdad que me sorprendió esa jugada porque justo se dio adonde estaba posicionado. Por suerte me quedó la pelota y pude anotar”, explicó. Y volvió a relativizar el mérito individual para poner el foco en el equipo: “Justo estaba ahí, pero creo que fue más mérito del arquero que se equivocó. Estoy contento porque el gol sirvió para ganar”.

Había esperado mucho por ese momento. Después de decenas de partidos, el volante pudo finalmente gritar su primer tanto con la camiseta Rojinegra. “Lo venía buscando a mi primer gol. Después de tantos partidos, se dio. De hecho hasta el técnico también me decía cuándo iba a hacer un gol. Por suerte se me dio y estoy muy contento”, contó.

Aquel tanto fue apenas una de las señales de una temporada en la que Pereyra se afianzó definitivamente. A sus 31 partidos les sumó tres asistencias y una presencia cada vez más importante dentro de la estructura de Patronato.

El 2026 encontró a Pereyra ya instalado como uno de los nombres habituales del equipo. De los 23 encuentros que disputó el Rojinegro hasta alcanzar esta marca, el mediocampista participó en 19. Y volvió a encontrar el camino del gol: convirtió en el empate 3 a 3 ante Quilmes, en barrio Villa Sarmiento.

Así, partido a partido, sin estridencias pero con una continuidad que habla por sí sola, Pereyra llegó a los 100 encuentros oficiales con Patronato. La cifra no es solamente estadística. Detrás de ese número aparecen aquel debut ante Talleres, la Copa Argentina conquistada en 2022, la noche histórica en Medellín, los cruces ante Botafogo, su consolidación en la Primera Nacional y aquellos goles que tardaron en llegar pero que finalmente encontraron destino de red.

Los futbolistas que superaron el club de los 100 en barrio Villa Sarmiento

Sebastián Bértoli 315 encuentros

Walter Andrade 260

Marcelo Guzmán 194

Lautaro Geminiani 193

Lucas Márquez 169

Matías Quiroga 141

Lautaro Comas 141

Juan Barinaga 141

Leonardo Acosta 125

Damián Lemos 117

Ignacio Bogino 116

Matías Garrido 102

Valentín Pereyra 100