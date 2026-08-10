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Presupuesto de la administración pública nacional con caída del 32%

Hay recortes de presupuesto en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo, transporte y obra pública, mientras Side tiene incremento de 33%

10 de agosto 2026 · 09:34hs
Hay recortes de presupuesto en salud

Hay recortes de presupuesto en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública, mientra Side tiene incremento de 33%
Hay recortes de presupuesto en salud

Hay recortes de presupuesto en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública, mientra Side tiene incremento de 33%

Al mes de julio de 2026, la ejecución del Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023, evidenciando un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración pública, indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 33% en su ejecución. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto.

La inflación de junio había sido del 1,9%, marcando su nivel más bajo en diez meses.

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El análisis por organismos muestra recortes profundos en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública. Entre los impactos más relevantes se destacan:

  • Salud: Superintendencia de Servicios de Sbalud (-58%), hospitales nacionales (-27% a -51%), Instituto Malbrán (-31%) y ANMAT (-37%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. Por su parte, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) muestra un incremento real del 72%.
  • Ciencia y Tecnología: El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una fuerte caída (-88%), al igual que el CONICET (-35%) y la CONAE (-64%). Por su parte, el Servicio Geológico Minero Argentino presenta una reducción (-30%), al igual que la Fundación Miguel Lillo (-30%), la CONEAU (-31%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-35%).
  • Seguridad Social y Desarrollo Social: La ANSES presenta una caída (-7%), al igual que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-75%) y el INAES (-80%). El programa de Economía Social registra una caída total en su ejecución (-100%), mientras que el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia muestra una reducción (-100%). Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social evidencia una fuerte caída (-99%). Entre las políticas alimentarias también se observan retrocesos significativos, con disminuciones en Comedores Comunitarios y Merenderos (-61%) y en la Prestación Alimentar (-36%).
  • Educación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registran una ejecución nula (-100%). La Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes muestra una reducción significativa (-84%), mientras que las Acciones de Formación Docente (-92%) y el Desarrollo de la Educación Superior (-41%) también presentan caídas, aunque de distinta magnitud. La partida de Infraestructura y Equipamiento evidencia un recorte casi absoluto (-97%).

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  • Desarrollo Productivo y Energía: La Comisión Nacional de Energía Atómica registra una caída significativa (-40%), acompañada por descensos en la Autoridad Regulatoria Nuclear (-29%), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (-34%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-30%).
  • Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas: Policía Federal (-35%), Gendarmería (-32%), Prefectura Naval (-32%), Ejército (-19%), Armada (-21%), Fuerza Aérea (-23%).
  • Transporte y Obra Pública: Ejecución extremadamente baja con caídas del 77% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes.
  • Transferencias a provincias y municipios: Se observan ajustes muy significativos en la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios (-98%) y un recorte total en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%).

En síntesis, la APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. "La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso", concluye CEPA.

presupuesto Administración Pública Salud Educación SIDE Presupuesto 2026
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