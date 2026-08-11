Recreativo Verde es el campeón del Torneo Apertura de la UEHP Recreativo Verde superó por 6 a 3 a Recreativo Rojo en el tercer y último partido de la serie final del certamen Senior Masculino. 11 de agosto 2026 · 09:53hs

Prensa UEHP Los dos equipos de Recreativo se enfrentaron y la gloria quedó para el Verde.

El equipo de Recreativo Verde se consagró campeón del Torneo Apertura de la categoría Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP). En el tercer y último juego de la serie final se impuso por 6 a 3 sobre Recreativo Rojo para poder festejar.

Juan Pablo Portaluppi en dos oportunidades, Laurentino Alvarenque e Ignacio García, también por duplicado, marcaron los tantos del conjunto ganador. Mientras que para el subcampeón convirtieron Federico Bounanduci en dos ocasiones y Joaquín De León.

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Vale recordar que en el primer partido de la serie, la línea Verde del Bochas había ganado 6 a 4, mientras que el segundo había terminado 5 a 0 para el Rojo.