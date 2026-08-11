El equipo de Recreativo Verde se consagró campeón del Torneo Apertura de la categoría Senior Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP). En el tercer y último juego de la serie final se impuso por 6 a 3 sobre Recreativo Rojo para poder festejar.
Recreativo Verde es el campeón del Torneo Apertura de la UEHP
Recreativo Verde superó por 6 a 3 a Recreativo Rojo en el tercer y último partido de la serie final del certamen Senior Masculino.
11 de agosto 2026 · 09:53hs
Juan Pablo Portaluppi en dos oportunidades, Laurentino Alvarenque e Ignacio García, también por duplicado, marcaron los tantos del conjunto ganador. Mientras que para el subcampeón convirtieron Federico Bounanduci en dos ocasiones y Joaquín De León.
Vale recordar que en el primer partido de la serie, la línea Verde del Bochas había ganado 6 a 4, mientras que el segundo había terminado 5 a 0 para el Rojo.