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Marcos Galperin cuestionó datos de CAME sobre el consumo

El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, puso en duda informe de CAME sobre caída de ventas minoristas y destacó el aumento de ventas por su plataforma

10 de agosto 2026 · 11:18hs
El dueño de Mercado Libre

El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, puso en duda informe de CAME sobre caída de ventas minoristas y destacó el aumento de ventas por su plataforma
El dueño de Mercado Libre

El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, puso en duda informe de CAME sobre caída de ventas minoristas y destacó el aumento de ventas por su plataforma. Milei avaló su mensaje

El empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, volvió a encender la polémica en redes sociales al salir a cruzar públicamente los informes sobre actividad económica y ventas minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), el empresario citó un reporte de CAME que daba cuenta de una baja del 3,8% interanual en las ventas minoristas de julio.

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Lo que hizo Galperin fue poner en duda la representatividad de la muestra y el impacto real de dichos indicadores sobre la fotografía general del consumo.

"Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo", cuestionó con dureza el empresario.

El posteo de Galperín tuvo el retuit de su admirador confeso, Javier Milei, quien considera "héroes" a los evasores. El presidente avaló sus palabras al considerar el posteo del empresario argentino como una “Masterclass”, expresión que el jefe de Estado utilizada a menudo y que se traduce como clase magistral.

Debate sobre las metodologías tradicionales

El comentario del líder de la compañía más valiosa del país abrió una fuerte discusión entre analistas de mercado, economistas y usuarios sobre la efectividad de las metodologías tradicionales para medir el consumo privado. Mientras los informes de CAME se centran prioritariamente en comercios físicos y PyMEs tradicionales de calle o barrio, el canal digital y los marketplaces continúan captando una porción cada vez mayor de las operaciones diarias.

En los últimos años, la aceleración de las transacciones digitales en Argentina transformó los hábitos de compra, impulsada por plataformas de e-commerce y billeteras virtuales. De acuerdo a lo señalado por Galperin, obviar los volúmenes del canal online genera un sesgo que no refleja con precisión el comportamiento real de la demanda y la actividad comercial global del país.

Marcos Galperín Ventas Minoristas CAME
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