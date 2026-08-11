Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

La paranaense Catalina Borrero Müller aportó 35 puntos en la caída de Las Panteritas ante Japón. Argentina se jugará la clasificación ante Croacia este martes.

La paranaense Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente y fue la gran figura de Argentina con 35 puntos, aunque Las Panteritas no pudieron evitar la derrota por 3 a 1 frente a Japón en su cuarta presentación en el Grupo C del Mundial U17 de vóleibol que se disputa en Chile.

El seleccionado nacional protagonizó un encuentro parejo en varios pasajes, especialmente en el primer set, que se definió por detalles a favor del conjunto asiático por 27-25. Luego, Japón tomó el control del juego y amplió diferencias con un claro 25-16 en el segundo parcial.

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Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

Cuando parecía que el partido se encaminaba rápidamente para las japonesas, Argentina reaccionó con una gran producción colectiva y descontó al imponerse por 25-20 en el tercer capítulo. Allí volvió a aparecer el poder ofensivo de Borrero Müller, quien se transformó en la principal vía de ataque del equipo Albiceleste.

En el cuarto set, Las Panteritas pelearon punto por punto y llegaron con posibilidades hasta el cierre, pero Japón fue más efectivo en los momentos decisivos y selló el triunfo por 25-23 para quedarse con el encuentro.

La entrerriana completó una actuación de alto nivel con 35 puntos, una cifra que la convirtió en la máxima anotadora del partido y una de las producciones individuales más destacadas de la jornada mundialista. Además, fue la única jugadora argentina que superó la barrera de los 20 tantos, sosteniendo ofensivamente al equipo durante gran parte del compromiso.

Argentina formó con Silva, Torres (8), Novello (7), Dianda (1), Baldo (16), Borrero Müller (35) y Peralta como líbero. También ingresaron Boldt, Juncos, Pérez (1), Pasero, Luboz (2) y Barbieri.

Las Panteritas se juegan la clasificación

Tras este resultado, Las Panteritas buscarán asegurar su clasificación a la próxima instancia este martes desde las 18 frente a Croacia, en un partido clave para sus aspiraciones en el certamen.