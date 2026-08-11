Edenor, de José Luis Manzano, le compró Metrogas a YPF

La petrolera aceptó la oferta de Edenor, del empresario José Luis Manzano, para desprenderse de la totalidad de su participación accionaria en ambas compañías.

Metrogas finalmente tiene nuevo dueño. La petrolera estatal YPF le vendió a Edenor, del empresario José Luis Manzano, su participación en la distribuidora de gas, en una operación que también incluye a Metroenergía por un total de u$s780 millones.

YPF avanzó con la venta de su participación accionaria de ambas compañías, en una operación que marca un nuevo paso dentro de la revisión estratégica de activos de la petrolera. La compañía informó que aceptó la oferta presentada por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. y que, una vez concretada la transacción, se desprenderá de la totalidad de su participación en ambas firmas.

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Según consignó Ámbito Financiero, la operación fue aprobada por el Directorio de YPF en su reunión de este lunes, luego de un proceso competitivo en el que la compañía evaluó distintas ofertas. Citigroup actuó como asesor financiero de la petrolera durante el procedimiento.

El cierre de la transacción no será inmediato. Según informó YPF, queda sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes establecidas en la oferta, entre ellas la obtención de autorizaciones regulatorias y garantías de cumplimiento.

Qué participación vende YPF

De acuerdo con la información relevante enviada a la Comisión Nacional de Valores, ByMA y A3 Mercados, la venta incluye el 70% del capital social y de los derechos de voto que YPF posee en Metrogas.

Ese paquete está integrado por 290.277.316 acciones nominativas no endosables Clase A, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción, y 108.142.529 acciones nominativas no endosables Clase B, también de valor nominal $1 y con derecho a un voto por acción.

La transacción también comprende el 5% del capital social y de los derechos de voto que YPF tiene en Metroenergía. En este caso, se trata de 11.500 acciones nominativas no endosables Clase A, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción.

Como resultado de la operación, YPF dejará de tener participación accionaria tanto en Metrogas como en Metroenergía.

La operación queda sujeta a aprobación regulatoria

YPF aclaró que el cierre de la transacción está condicionado al cumplimiento de los requisitos previstos en la oferta aceptada. Entre ellos figuran las autorizaciones regulatorias aplicables.

La información relevante presentada ante el mercado menciona, entre esas aprobaciones, la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

También deberán cumplirse las garantías de cumplimiento previstas en la oferta. Por eso, aunque la aceptación de la propuesta ya fue aprobada por el Directorio de YPF, la operación todavía debe atravesar las instancias regulatorias correspondientes antes de quedar cerrada.

Vaca Muerta, el foco estratégico

YPF enmarcó la venta dentro de su estrategia de optimización permanente del portafolio de activos. La compañía busca concentrar esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial.

La petrolera también señaló que la operación forma parte de su transformación en un actor energético de escala global. En esa hoja de ruta, la venta de participaciones consideradas no centrales permite reasignar capital hacia proyectos de mayor prioridad estratégica.

La decisión se suma a otros movimientos recientes de YPF orientados a ordenar su cartera de activos y reforzar su perfil no convencional. El foco principal de la empresa está puesto en aumentar la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, mejorar la rentabilidad y ampliar su plataforma exportadora.

Edenor se queda con el paquete accionario

La compradora será Edenor, que presentó la oferta seleccionada por YPF en el proceso competitivo. La petrolera no informó en el comunicado detalles adicionales sobre la estructura futura de Metrogas y Metroenergía una vez que se complete la transferencia.

El monto acordado asciende a u$s780 millones. La operación incluye la totalidad de la participación de YPF en las dos compañías y constituye una de las decisiones más relevantes dentro del proceso de reorganización del portafolio de la petrolera.

El próximo paso será el cumplimiento de las condiciones pendientes. Una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias y completadas las garantías previstas, podrá concretarse el cierre definitivo de la transacción.