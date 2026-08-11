Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores El lunes 17 a las 14.30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, tendrá una jornada de Fogón Entrerriano. 11 de agosto 2026 · 13:08hs

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

El ciclo Fogón Entrerriano tendrá una nueva jornada el lunes 17 a las 14.30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. Habrá música, danza y stands con emprendedores, artesanos y museos de la región. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La jornada contará con la participación del Coro de Nogoyá, el Ballet Revolución Federal, Horacio Beades, Ballet de adultos mayores de Victoria, Los Tatas del Chamamé, La Marejada y Los Rinconeros del Chamamé. La conducción y animación estará a cargo de Cheche Colman. También habrá stands de emprendedores, artesanos y museos de la región que exhibirán parte de sus colecciones.

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

LEER MÁS: Abren la inscripción para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro Cuac! Cultura Activa Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia. Se invita a toda la comunidad a participar.