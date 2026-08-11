El ciclo Fogón Entrerriano tendrá una nueva jornada el lunes 17 a las 14.30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. Habrá música, danza y stands con emprendedores, artesanos y museos de la región. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores
El lunes 17 a las 14.30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, tendrá una jornada de Fogón Entrerriano.
11 de agosto 2026 · 13:08hs
La jornada contará con la participación del Coro de Nogoyá, el Ballet Revolución Federal, Horacio Beades, Ballet de adultos mayores de Victoria, Los Tatas del Chamamé, La Marejada y Los Rinconeros del Chamamé. La conducción y animación estará a cargo de Cheche Colman. También habrá stands de emprendedores, artesanos y museos de la región que exhibirán parte de sus colecciones.
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Cuac! Cultura Activa
Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia. Se invita a toda la comunidad a participar.