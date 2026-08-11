Uno Entre Rios | Escenario | Fogón Entrerriano

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

El lunes 17 a las 14.30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, tendrá una jornada de Fogón Entrerriano.

11 de agosto 2026 · 13:08hs
Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

El ciclo Fogón Entrerriano tendrá una nueva jornada el lunes 17 a las 14.30 en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. Habrá música, danza y stands con emprendedores, artesanos y museos de la región. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La jornada contará con la participación del Coro de Nogoyá, el Ballet Revolución Federal, Horacio Beades, Ballet de adultos mayores de Victoria, Los Tatas del Chamamé, La Marejada y Los Rinconeros del Chamamé. La conducción y animación estará a cargo de Cheche Colman. También habrá stands de emprendedores, artesanos y museos de la región que exhibirán parte de sus colecciones.

Reímos y Danzamos: el terror se transforma en humor sobre el escenario

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

LEER MÁS: Abren la inscripción para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Cuac! Cultura Activa

Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia. Se invita a toda la comunidad a participar.

Fogón Entrerriano Rincón del Doll Música Danza CUAC! Cultura Activa
Noticias relacionadas
Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Abren la inscripción para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Abren la inscripción para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

El Círculo Médico cerró Zumbidos de Colores con una muestra de arte para las infancias.

El Círculo Médico cerró "Zumbidos de Colores" con una muestra de arte para las infancias

Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad.

Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad

Ver comentarios

Lo último

Reímos y Danzamos: el terror se transforma en humor sobre el escenario

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Ultimo Momento
Reímos y Danzamos: el terror se transforma en humor sobre el escenario

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Policiales
Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Hallaron a la mujer y su hija que eran buscadas en Paraná

Hallaron a la mujer y su hija que eran buscadas en Paraná

Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés que había sido robado y exigían $300 mil para devolverlo

Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés que había sido robado y exigían $300 mil para devolverlo

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Ovación
Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Recreativo Verde es el campeón del Torneo Apertura de la UEHP

Recreativo Verde es el campeón del Torneo Apertura de la UEHP

Paraná se alista para otra fiesta del deporte universitario

Paraná se alista para otra fiesta del deporte universitario

Boca recibe a Recoleta FC de Paraguay en Huracán

Boca recibe a Recoleta FC de Paraguay en Huracán

La provincia
Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Tras el fallecimiento de Darío Báez, Norberto Jacob asumió como concejal

Tras el fallecimiento de Darío Báez, Norberto Jacob asumió como concejal

EN VIVO: el Senado trata la modificación del artículo 60 de la Constitución Provincial

EN VIVO: el Senado trata la modificación del artículo 60 de la Constitución Provincial

11 de agosto: El día que nació el nombre de la provincia de Entre Ríos

11 de agosto: El día que nació el nombre de la provincia de Entre Ríos

Dejanos tu comentario