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Boca recibe a Recoleta FC de Paraguay en Huracán

Boca juega desde las 19 contra Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido es en el Ducó.

11 de agosto 2026 · 09:15hs
Boca pasó en Chile tras los penales.

Boca pasó en Chile tras los penales.

Este martes, desde las 19, Boca recibe a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize buscará comenzar con buen pie la llave ante el sorpresivo equipo paraguayo, que terminó en su grupo por encima de dos históricos del continente como Santos y San Lorenzo. Dirigirá el chileno Piero Maza.

Boca, que atraviesa una desgastante seguidilla de partidos, viene de igualar 1 a 1 con Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Pese a que no ganó, la igualdad dejó buenas sensaciones en los hinchas y en el propio Rodolfo Arruabarrena, que declaró lo siguiente: "Me voy conforme. Sabemos que es esta la manera. Tenemos que tratar de que se repita, o se mejore, durante una cantidad de tiempo considerable. El partido es completo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en seguir por este camino".

Boca y Vélez igualaron en el Ducó.

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca viene de ganar un partido importante ante Estudiantes.

Boca busca consolidar su buen presente

En la Copa Sudamericana, torneo al que cayó por finalizar tercero en su grupo de Copa Libertadores, viene de superar a O'Higgins en los playoffs. Ganó 1 a 0 en La Bombonera y cayó por el mismo resultado en Rancagua, lo que forzó los penales. Desde los doce pasos se impuso 4 a 3 y selló su clasificación.

El Vasco planea repetir el once que igualó ante el Fortín y que apenas sufrió una modificación con respecto al partido frente a Estudiantes del miércoles pasado. Pese al desgaste, el entrenador encontró una base y confía en ella para afrontar este primer encuentro de la llave.

Recoleta FC, por su parte, comenzó con buen pie el segundo semestre en el fútbol paraguayo. Con siete puntos, marcha cuarto en el Clausura y viene de vencer 3 a 1 como visitante a Rubio Ñú con mayoría de titulares.

En la fase de grupos de la Copa Sudamericana, primer torneo internacional en la historia del modesto conjunto paraguayo, hizo historia. Con ocho puntos producto de una victoria -ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en la última fecha- y cinco empates, finalizó primero por delante de Santos, del Ciclón y de Deportivo Cuenca. Su posición le permitió evitar la instancia de playoffs y clasificarse directamente a los octavos de final.

Luis Vidal, presidente de la institución que en noviembre pasado recorrió el mundo por haber ingresado a en un partido ante Nacional a sus 51 años, declaró que "jugar contra Boca para es como tocar el cielo con las manos". Una frase que resume la importancia de estos encuentros para los Canarios.

La posible formación de Boca vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Recoleta FC vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Los datos de Boca vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana

  • Hora: 19.
  • TV: ESPN y DSports.
  • Árbitro: Piero Maza (CHI).
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Boca Recoleta Huracán Copa Sudamericana
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