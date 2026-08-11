Colombia: nuevo parte eleva a 240 el número de muertos

El nuevo parte elevó a 240 el número de víctimas fatales y reportó más de 1.310 heridos y 2.000 desaparecidos. Declaran la emergencia en todo Colombia

En una carrera contrarreloj, grupos de rescatistas buscan desde anoche sobrevivientes entre los escombros tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ayer a Colombia . En un nuevo parte oficial, la administración de Abelardo de la Espriella elevó a 240 el número de víctimas fatales y reportó más de 1.310 heridos y 2.000 desaparecidos .

Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.

Colombia: qué es la subducción de placas que provocó el mayor terremoto en la última década

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Frente a este escenario, el gobierno colombiano declaró emergencia nacional en todo el territorio lo que le permite, entre otras acciones, trasladar recursos para destinar a los territorios ‌más afectados.

El sismo

El temblor se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana del lunes y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos.Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.