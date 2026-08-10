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Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

El sujeto fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, en Paraná, por tentativa de robo agravado. Se secuestró un arma de aire comprimido y una moto

10 de agosto 2026 · 10:25hs
El sujeto fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por tentativa de robo agravado. Se secuestró un arma de aire comprimido y uan moto 

El sujeto fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por tentativa de robo agravado. Se secuestró un arma de aire comprimido y uan moto 

En el marco de los operativos de seguridad y prevención, en horas de la madrugada, personal policial que realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de calles General Galán e Isidoro Rossi, en Paraná, cuando fue alertado por un joven quien manifestó que momentos antes un hombre había intentado sustraerle sus pertenencias mediante la utilización de un elemento, que aparentemente se trataría de un arma de fuego.

Ante esta situación, los efectivos policiales iniciaron una persecución y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros. Entre sus pertenencias se halló un arma de compresión neumática tipo pistola, junto con una garrafa y cuatro balines. Asimismo, en las inmediaciones se localizó una motocicleta Honda GLH 150 cc, sin dominio colocado, en la cual se trasladaba el aprehendido.

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Se comunica la novedad a la Fiscalía de turno, quien dispone que el aprehendido sea trasladado a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de Tentativa de Robo Agravado, procediéndose además al secuestro del arma de aire comprimido y del motovehículo.

Paraná detenido Robo Arma
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