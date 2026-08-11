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Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlos, admitió la crisis futbolística. A su vez confió en revertir el presente.

11 de agosto 2026 · 13:06hs
Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

El presidente de River, Stefano Di Carlo, encabezó una conferencia de prensa en uno de los peores momentos de la historia moderna del club y aseguró que la racha negativa que atraviesa el equipo "es grave", aunque afirmó que la institución cuenta con la estructura financiera y deportiva para revertir el presente.

"Todos los equipos del mundo han tenido baches luego de procesos exitosos. Esta racha negativa es grave, pero sabemos cómo es el fútbol: ganás cinco partidos y los problemas no existen; cuando perdés, el contexto hace que todo sea más grave", analizó el directivo.

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En ese sentido, lanzó un mensaje a los simpatizantes: "Hay que convivir en la incomodidad. Entendemos la bronca de los hinchas, pero lo que necesitamos es unión y tiempo para que el equipo vuelva a ser lo que era".

El respaldo absoluto para Eduardo Coudet

Di Carlo reconoció que tanto la Comisión Directiva como el departamento de fútbol de River se equivocaron en las formas de apartar a ciertos futbolistas del plantel profesional: "La decisión de los jugadores apartados fue una cuestión deportiva y era necesaria, pero la forma de separarlos fue un error. Le pedimos disculpas a los involucrados”. Además, aseguró que “habló con Pezzela para intentar enmendar la situación”.

Por su parte, a pesar de la seguidilla de malos resultados que encabeza una de las peores rachas de la era moderna, la Comisión Directiva ratificó plenamente la continuidad de Eduardo Coudet en el banco de suplentes. "A Coudet lo veo bien, con fuerza y convicción. Tiene mucho apoyo del grupo de jugadores y mantenemos un diálogo fluido con el técnico y los referentes. Todos coincidimos en que esto es tiempo y que en algún momento se va a dar vuelta", remarcó.

Los números del mercado de pases de River Plate

El presidente millonario también justificó la inversión que realizó el club en el mercado de pases al señalar que se hicieron "tres mercados en uno" gracias a la solvencia financiera de la institución acumulada durante 13 años. "Buscamos un salto de nivel. El costo del mercado equivale a los ingresos que tendrá River este año. Hicimos un esfuerzo enorme y el mercado de pases ya está cerrado para nosotros", sentenció.

En materia de altas y bajas, el directivo confirmó cifras precisas: "Thiago Almada costó 20 millones de euros por el 100 por ciento de su ficha", mientras que en el plano de salidas detalló que "Castaño será vendido a Brasil por 5 millones de dólares por el 50 por ciento". En tanto, pidió paciencia para la labor del flamante director deportivo, Pablo Longoria: "En 60 días no se puede hacer una evaluación, el fruto del trabajo nunca es inmediato".

Por último, expresó su malestar respecto de la actuación de los arbitrajes en el torneo local con su equipo. "A River lo perjudicaron en los últimos cinco partidos. Es evidente, todos los hinchas vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color, y estamos esperando que encuentren un límite de la vergüenza", concluyó.

Stefano Di Carlo River Plate Eduardo Coudet
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