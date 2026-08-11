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Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

En los Premios Municipales de Arte 2026 se presentaron más de 180 propuestas en las disciplinas Artes Escénicas, Teatro, Arte Textil, cerámica, Danza y más.

11 de agosto 2026 · 12:24hs
Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

El jueves 13 de agosto, a las 19 horas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será escenario también de la premiación de una nueva edición de los Premios Municipales de Arte. El encuentro será en Bv. Racedo 250, con acceso libre y gratuito.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, realizará este jueves la inauguración de la muestra y la premiación de los Premios Municipales de Arte 2026. La actividad reunirá a artistas, participantes y público para celebrar la producción artística local.

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En esta edición se presentaron más de 180 propuestas en las disciplinas Artes Escénicas – Teatro, Artes Visuales – Arte Textil y Cerámica, Danza, Música – Canción Inédita y Poema Ilustrado. Las obras y proyectos fueron evaluados por jurados especializados en cada disciplina, acompañados por veedores que garantizaron la transparencia del proceso.

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Durante la jornada se realizará la entrega de los reconocimientos correspondientes a las propuestas premiadas en cada disciplina. Los Premios Municipales de Arte forman parte de las políticas públicas culturales de la Municipalidad de Paraná y tienen como objetivo estimular, propiciar, reconocer y visibilizar la producción artística de la ciudad.

La muestra

A partir de la inauguración quedará habilitada una muestra con obras seleccionadas de las disciplinas Artes Visuales – Arte Textil, Cerámica y Poema Ilustrado.

La exposición reúne trabajos de artistas y proyectos seleccionados en esta edición, junto con las obras distinguidas con los primeros, segundos y terceros premios y las menciones especiales correspondientes.

En Arte Textil se exhibirán 16 obras; en Cerámica, 12; y en Poema Ilustrado, 20 producciones. Entre las obras premiadas que integran la muestra se encuentran Fragmentos de una infancia, de Juliana Roa; Morfogénesis, de Nicol Fontana; y PER, de Federico Main y Sara Van Dembroucke, correspondientes a los primeros Premios Adquisición de cada disciplina.

La exposición podrá visitarse hasta el viernes 28 de agosto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, Bv. Racedo 250. Los horarios de visita serán de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 22 horas; sábados y domingos de 8 a 15 horas. El sábado 22 de agosto el espacio abrirá de 14 a 22 horas.

Una politica para fortalecer la producción artística local

Los Premios Municipales de Arte constituyen una política pública orientada al reconocimiento y fortalecimiento de las distintas expresiones artísticas de Paraná. Las convocatorias permiten acompañar la producción local, generar instancias de circulación y acercar las obras y proyectos de artistas de la ciudad a la comunidad.

La edición 2026 contó con la participación de más de 180 propuestas y contempló disciplinas y lenguajes diversos, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Paraná con el desarrollo y la visibilización del sector artístico local.

La coordinación general y el diseño de montaje de la muestra están a cargo de Verónica Moreira, mientras que el montaje fue realizado por Belén Céspedes.

Premios Municipales de Arte muestra Arte
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