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"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Los personajes más famosos del cine de terror cobrarán vida sobre el escenario de La Vieja Usina. Pero en esta oportunidad, a puro humor.

11 de agosto 2026 · 13:38hs
Reímos y Danzamos: el terror se transforma en humor sobre el escenario

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

El actor y director paranaense Andrés Muga vuelve con su show cómico musical “Reímos y Danzamos”, una obra declarada de interés cultural en la provincia de Entre Ríos que, en esta oportunidad, propone una particular combinación de terror, humor y danza.

Los personajes más famosos del cine de terror cobrarán vida sobre el escenario de La Vieja Usina el 4 de septiembre a las 21, pero esta vez con una misión diferente: transformar los clásicos miedos en momentos de humor. Esa es la propuesta de la nueva presentación de “Reímos y Danzamos”, el espectáculo creado y dirigido por el actor y director paranaense Andrés Muga.

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Show cómico musical

La obra, que fue declarada de interés cultural en la provincia, tendrá como temática central los cuentos y las películas de terror. Reconocidos personajes del género llegarán al escenario para protagonizar una noche en la que el miedo dejará lugar a las risas y a una propuesta cargada de entretenimiento.

Pero el humor no será el único protagonista. El espectáculo también contará con la participación de grandes bailarines de la ciudad, quienes recrearán algunas de las coreografías más emblemáticas vinculadas a películas de terror, aportando movimiento y espectacularidad a la puesta en escena.

De esta manera, “Reímos y Danzamos” propone fusionar diferentes disciplinas artísticas para construir una experiencia en la que el miedo y el humor se encuentran y se transforman en una noche diferente.

La propuesta invita al público a reconocer a algunos de los personajes y escenas más recordados del cine de terror desde una mirada descontracturada, dejando de lado el miedo para disfrutar de una puesta pensada para reír, bailar y sorprenderse.

humor risa Escenario Danza Show
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