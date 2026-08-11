"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Los personajes más famosos del cine de terror cobrarán vida sobre el escenario de La Vieja Usina. Pero en esta oportunidad, a puro humor.

El actor y director paranaense Andrés Muga vuelve con su show cómico musical “Reímos y Danzamos”, una obra declarada de interés cultural en la provincia de Entre Ríos que, en esta oportunidad, propone una particular combinación de terror, humor y danza.

Los personajes más famosos del cine de terror cobrarán vida sobre el escenario de La Vieja Usina el 4 de septiembre a las 21 , pero esta vez con una misión diferente: transformar los clásicos miedos en momentos de humor. Esa es la propuesta de la nueva presentación de “Reímos y Danzamos” , el espectáculo creado y dirigido por el actor y director paranaense Andrés Muga .

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Show cómico musical

La obra, que fue declarada de interés cultural en la provincia, tendrá como temática central los cuentos y las películas de terror. Reconocidos personajes del género llegarán al escenario para protagonizar una noche en la que el miedo dejará lugar a las risas y a una propuesta cargada de entretenimiento.

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Pero el humor no será el único protagonista. El espectáculo también contará con la participación de grandes bailarines de la ciudad, quienes recrearán algunas de las coreografías más emblemáticas vinculadas a películas de terror, aportando movimiento y espectacularidad a la puesta en escena.

De esta manera, “Reímos y Danzamos” propone fusionar diferentes disciplinas artísticas para construir una experiencia en la que el miedo y el humor se encuentran y se transforman en una noche diferente.

La propuesta invita al público a reconocer a algunos de los personajes y escenas más recordados del cine de terror desde una mirada descontracturada, dejando de lado el miedo para disfrutar de una puesta pensada para reír, bailar y sorprenderse.