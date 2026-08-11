Jóvenes entrerrianos fueron postulados al Premio Joven Empresario 2026.

Abril Palma, Jonatan Tournoud, Federico Tournoud y Jerónimo Bovino, integrantes de Brode Panadería, fueron postulados por Cecom al Premio Joven Empresario Entrerriano 2026 , un reconocimiento que busca destacar el talento, la innovación y el espíritu emprendedor de jóvenes de toda la provincia.

La postulación representa un reconocimiento al trabajo que vienen desarrollando desde Brode, un proyecto local que se caracteriza por su creatividad, su crecimiento y el compromiso de sus integrantes con el desarrollo de una propuesta propia.

Cuatro jóvenes entrerrianos buscan avanzar en el Premio Joven Empresario 2026

El Premio Joven Empresario Entrerriano busca poner en valor a jóvenes que llevan adelante emprendimientos y empresas con capacidad de crecimiento, innovación y generación de nuevas oportunidades. En este marco, la nominación de Brode permite visibilizar el recorrido de un proyecto que ha logrado consolidarse y ganar reconocimiento a nivel local.

Ahora, el objetivo es que Brode pueda avanzar a la instancia de semifinalistas, para lo cual resulta fundamental el acompañamiento de la comunidad. La participación de quienes conocen y acompañan el proyecto puede ser clave en esta etapa de la competencia.

Quienes quieran apoyar a Brode pueden ingresar a la publicación oficial en Instagram, dejar su "Me gusta", compartirla y escribir un mensaje de aliento en los comentarios. De esta manera, la comunidad puede acompañar a Abril, Jonatan, Federico y Jerónimo en esta postulación y contribuir a que Brode continúe avanzando en el Premio Joven Empresario Entrerriano 2026.