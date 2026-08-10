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Entre Ríos logró 95 reuniones de negocios y presentó su oferta para el turismo de reuniones del país

Entre Ríos concretó 73 encuentros agendados y 22 espontáneos en Meet Up Argentina, con compradores nacionales e internacionales de turismo, eventos.

10 de agosto 2026 · 16:55hs
Entre Ríos logró 95 reuniones de negocios y presentó su oferta para el turismo de reuniones del país.

Entre Ríos logró 95 reuniones de negocios y presentó su oferta para el turismo de reuniones del país.

Entre Ríos concretó 73 reuniones comerciales previamente agendadas y sumó otras 22 espontáneas durante su participación en Meet Up Argentina, principal encuentro de la industria de reuniones del país. En total, fueron 95 instancias de vinculación, de las cuales 27 se realizaron con referentes internacionales y 46 con compradores nacionales.

La participación permitió generar nuevas oportunidades comerciales para los destinos y prestadores que integraron la delegación provincial, además de posicionar a Entre Ríos como destino para congresos, convenciones, reuniones corporativas, viajes de incentivo y eventos.

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Oferta provincial

La propuesta presentada por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) reunió a representantes de Concordia, Colón, Paraná, Villa Elisa, Gualeguaychú, Federación y Victoria, junto con áreas municipales de Turismo, burós de Congresos y Convenciones y el Hotel Termas de Victoria.

La presencia conjunta permitió exhibir una oferta que combina infraestructura para reuniones con hotelería, gastronomía, complejos termales, naturaleza y actividades de incentivo.

Durante la presentación de los destinos, el presidente del Emturer, Jorge Satto, destacó el potencial del segmento para ampliar la actividad turística durante todo el año.

“El turismo de reuniones nos permite ampliar la oferta de la provincia y trabajar durante todo el año. Es un segmento que genera movimiento económico, incorpora a distintos sectores de la cadena de valor y nos ayuda a romper con la estacionalidad”, sostuvo.

Infraestructura y conectividad

La capacidad para recibir eventos se distribuye en distintos puntos del territorio provincial. Paraná cuenta con el Centro Provincial de Convenciones, mientras que Concordia, Gualeguaychú, Victoria y otros destinos de la costa del Uruguay disponen de centros de convenciones e instalaciones hoteleras preparadas para congresos y encuentros de diferente escala.

A esta infraestructura se suman complejos termales, hoteles y establecimientos rurales con espacios propios para reuniones e incentivos.

La articulación territorial constituye otro de los atributos de la propuesta entrerriana. Las diez microrregiones permiten vincular sedes para actividades académicas y empresariales con destinos cercanos para programas sociales, poscongresos y viajes de incentivo.

La conectividad terrestre con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, junto con las alternativas aéreas de Paraná y Concordia y el enlace vial con Santa Fe, completan las condiciones para atender una demanda que requiere accesibilidad y diversidad de servicios.

Entre Ríos Negocios Turismo
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