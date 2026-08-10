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Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

El Gobierno de Entre Ríos, AVER y el CFI desarrollan un ciclo de formación y asesoramiento para fortalecer viñedos y enoturismo entrerriano.

10 de agosto 2026 · 21:12hs
Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores.

Por quinto año consecutivo, el Gobierno de Entre Ríos acompaña a la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) en acciones destinadas a fortalecer la producción vitivinícola y el enoturismo provincial.

En ese marco, se realizó una nueva jornada de capacitación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Oro Verde, con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

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La actividad estuvo destinada a productores vitivinícolas, integrantes del sector y estudiantes de la carrera de Agronomía de la UNER. El encuentro estuvo a cargo del especialista uruguayo Andrés Passadore.

Herramientas para productores

Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados con la producción vitícola y el desarrollo del enoturismo. El objetivo fue brindar conocimientos técnicos y herramientas que permitan mejorar los procesos productivos y acompañar el crecimiento de la actividad en la provincia.

La propuesta busca fortalecer la formación de quienes participan de la cadena vitivinícola y generar espacios de intercambio entre productores, especialistas y estudiantes.

Asistencia en los establecimientos

La jornada forma parte de un ciclo de cuatro capacitaciones que se desarrollarán en diferentes puntos de Entre Ríos a partir del trabajo conjunto entre AVER, el Gobierno provincial y el CFI.

El programa también contempla instancias de acompañamiento intrafinca a cargo de Viteno, consultora especializada en asesoramiento integral vitivinícola. Esta modalidad permite trabajar directamente con cada productor y abordar las características, necesidades y desafíos específicos de cada establecimiento.

El esquema combina formación general con asistencia técnica personalizada, con el propósito de aportar herramientas que contribuyan al desarrollo de los viñedos y a la consolidación del enoturismo como actividad complementaria.

Entre Ríos Vitivinicultura productores
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