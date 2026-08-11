Paraná se alista para otra fiesta del deporte universitario

Del 14 al 18 de septiembre se disputará una nueva edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad. En la agenda habrá fútbol, básquet, vóley, natación y ajedrez para estudiantes de nivel superior.

Del 14 al 18 de septiembre se disputará una nueva edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad.

El deporte volverá a encontrarse con la vida universitaria en Paraná. Del 14 al 18 de septiembre, estudiantes de nivel superior de distintas instituciones de la ciudad participarán de una nueva edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, etapa Universitaria, una propuesta que busca generar un espacio de competencia, integración y encuentro para quienes transitan sus carreras académicas sin dejar de lado la actividad física.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de agosto y están destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años que sean alumnos regulares de las instituciones participantes. Fútbol, básquet 3x3, vóley, natación y ajedrez serán las disciplinas que formarán parte de esta tercera edición, organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná junto con las distintas casas de estudio.

En diálogo con UNO, el subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli, destacó el crecimiento de una iniciativa que busca consolidarse dentro de la identidad deportiva de una ciudad que también tiene una fuerte presencia universitaria.

“Estamos muy contentos desde el inicio de esta tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, en su etapa universitaria”, señaló Arbitelli, quien ubicó esta propuesta dentro de una política municipal más amplia: generar oportunidades para que los paranaenses puedan acceder al deporte independientemente de su edad.

En ese sentido, los Juegos de la Ciudad cuentan con diferentes etapas y públicos. La universitaria está pensada específicamente para quienes estudian en Paraná y, en muchos casos, llegaron desde otras localidades de Entre Ríos, distintas provincias e incluso otros países para realizar sus carreras.

La propuesta alcanza a estudiantes de UNER, Uader, UTN, UCA, Universidad Siglo 21, Instituto del Club Estudiantes, Instituto Superior de Educación Física, Escuela Superior de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”, Instituto de Periodismo Deportivo “Justo José de Urquiza” y Universidad del Gran Rosario, entre otras instituciones con presencia en la ciudad.

Para Arbitelli, el desafío pasa por lograr que esos jóvenes no tengan que elegir entre estudiar y continuar practicando el deporte que los acompañó durante buena parte de su vida.

“Queremos que aquellas personas que vienen de otros lugares de Entre Ríos, de otros lugares de Argentina o incluso de otros lugares del mundo a hacer su carrera universitaria en Paraná sepan de antemano que existe esta posibilidad de hacer deporte”, explicó.

Deporte en la ciudad

Paraná tiene una fuerte tradición deportiva y esa realidad se refleja cada fin de semana en clubes, plazas, gimnasios y escenarios donde miles de jóvenes participan de distintas disciplinas. Para la Subsecretaría de Deportes, los Juegos Universitarios buscan aprovechar justamente ese vínculo y trasladarlo también al ámbito académico.

Arbitelli remarcó que la ciudad cuenta con equipos de fútbol, básquet, vóley, hockey sobre césped, hockey sobre patines, handball y sóftbol, entre cientas de otras disciplinas, con una importante presencia de jóvenes en sus planteles.

“Hay una comunidad muy importante que hace deportes todos los fines de semana”, sostuvo. A eso se suman competencias no federadas que también reúnen a cientos de personas y que muestran que el vínculo de los jóvenes con la actividad física continúa siendo fuerte.

Sin embargo, el paso por la universidad muchas veces genera una interrupción en esas prácticas. El cursado, los exámenes, el trabajo y las obligaciones propias de una carrera pueden hacer que un estudiante deje de entrenar o competir.

Por eso, el funcionario consideró fundamental que las instituciones educativas acompañen esa realidad y puedan contemplar horarios flexibles para quienes buscan sostener una actividad deportiva mientras avanzan en sus estudios.

“No solamente por el deporte en sí, sino porque insistimos en que es muy importante a la hora de la salud mental”, afirmó.

La mirada excede, entonces, la competencia. Los Juegos pretenden recuperar también ese espacio social que muchas veces se pierde cuando los jóvenes dejan sus ciudades de origen para estudiar.

Buscan crecer

Las expectativas para septiembre son importantes. Las dos primeras ediciones de los Juegos Deportivos de la Ciudad, en su etapa universitaria, rondaron los 800 inscriptos, una cifra que la organización espera volver a alcanzar y, si es posible, superar.

“Esa es más o menos la vara con la que nos medimos”, contó Arbitelli, quien aseguró que ya percibieron interés tanto de las instituciones como de los propios estudiantes.

Una muestra de ese ida y vuelta fue la incorporación del ajedrez. La disciplina había formado parte de la primera edición, pero no estuvo presente en la segunda. Los propios estudiantes solicitaron su regreso y este año volverá a tener su espacio.

“Este año nos pidieron que así lo hagamos, porque había muchos jóvenes que han participado de esa disciplina y que quieren tener una instancia de competición”, explicó el subsecretario.

La organización también amplió la mirada hacia estudiantes vinculados con instituciones que tienen presencia más allá de Paraná. Es el caso de la Universidad del Gran Rosario, que cuenta con estudiantes paranaenses que cursan carreras como Kinesiología y que desarrollan parte de su actividad académica en Santa Fe.

La intención es que la propuesta tenga cada vez mayor alcance y que la condición de estudiante universitario no sea un impedimento para seguir formando parte de una comunidad deportiva.

Los Juegos Universitarios tendrán de todo

La programación tendrá diferentes escenarios de la ciudad y se desarrollará durante cinco jornadas, entre el 14 y el 18 de septiembre, en el marco de la Semana del Deporte Universitario, que tiene su fecha central el 20 de septiembre, cuando se celebra el Día Nacional del Deporte Universitario.

La competencia contará con fútbol, básquet 3x3, vóley, natación y ajedrez. En fútbol habrá competición de 11 para mujeres y de f7 para varones, mientras que el básquet 3x3 y el vóley también tendrán participación femenina y masculina.

El objetivo no es solamente determinar ganadores. La propuesta apunta a que estudiantes de diferentes instituciones compartan escenarios, representen a sus casas de estudio y vuelvan a encontrarse con compañeros y rivales en un ámbito distinto al de las aulas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de agosto y deberán gestionarse a través de cada institución. Para participar es necesario ser alumno regular, tener entre 18 y 35 años e integrar la correspondiente lista de buena fe.

Para Arbitelli, la iniciativa forma parte de una idea mayor: consolidar a Paraná como una ciudad universitaria también desde el deporte.

“Muchas veces los jóvenes ven interrumpida su posibilidad de seguir haciendo la práctica que aman porque coincide con mesas de examen o con el cursado”, cerró el subsecretario de deportes.

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