Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés que había sido robado y exigían $300 mil para devolverlo

Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés robado de una vivienda y por cuya devolución exigían $300.000.

Un perro de raza Bulldog Francés fue recuperado en Paraná luego de haber sido sustraído de una vivienda y de que desconocidos exigieran $300.000 para concretar su devolución.

El hecho ocurrió luego de que el propietario denunciara el robo de su mascota, sustraída de su domicilio ubicado sobre calle Soldado Mosto. Ante la situación, el damnificado realizó una publicación en redes sociales para solicitar información sobre el animal y dejó un número de contacto.

Hallaron a la mujer y su hija que eran buscadas en Paraná

Poco después, comenzó a recibir mensajes en los que le exigían el pago de $300.000 a cambio de devolverle al perro. Además, le indicaron un punto de encuentro en la zona de Cortada 832.

Rastrillaje y hallazgo

Tras tomar conocimiento de la situación, personal policial inició tareas de búsqueda y rastrillaje en las inmediaciones del lugar señalado. Como resultado del operativo, los efectivos lograron localizar la vivienda donde se encontraba el animal.

Al llegar al domicilio, una mujer hizo entrega voluntaria del Bulldog Francés, que pudo ser recuperado y puesto nuevamente a disposición de su propietario. Por disposición del fiscal en turno, se formalizó la denuncia correspondiente y se ordenó la restitución del perro a su dueño.