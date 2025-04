Florencia Peña se defendió: "Por clicks y rating están haciendo cualquier cosa"

Si bien el doctor no brindó muchos más detalles, luego el periodista de Canal 9, Tomás Méndez, filtró la larga lista de famosos que estarían involucrados en las acusaciones. Entre los nombres mencionó a Florencia Peña.

Y Peña no tardó en responder y asistió al vivo de LAM para defenderse de las supuestas acusaciones . “Me he bancado muchas y es parte de quien soy, pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de estos años y es la honestidad. Yo soy honesta y se meten con cosas que no solo me dañan a mi, yo tengo tres pibes dos escolarizados y creo que hay un límite”, comenzó la actriz.

El descargo de Florencia Peña

Este jueves por la noche, la actriz fue al programa de Ángel de Brito y no pudo evitar romper en llanto ante las aberrantes acusaciones que la involucran en una red de trata. La actriz apuntó directamente contra los periodistas: "De esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. Es un delirio”.

“Hablando con Betular, con la Vernaci y con Lizy nos excede. Yo quiero estar hablando de la obra. Iba a salir por teléfono, pero vengo porque siento que esto hay que frenarlo ya”, dijo.

Luego, agregó contundente: “Y yo hago un pedido al periodismo en este momento, de que frenen un toque la pelota y de que tengan mucho cuidado con lo que escriben a sus titulares. Porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa".

Indignada comentó: “Todos se están colgando de esto para ver quién saca tajada”. Y se refirió al conductor de canal nueve que, en pleno programa de televisión, la acusó de ser parte de la denuncia. “¿Nadie le pregunta cuáles son las pruebas?”, apuntó.

"Hay un límite y el periodismo es cómplice"

"Esto hay que frenarlo ya"

"Por rating están haciendo cualquier cosa"



Negó enfáticamente cualquier vínculo con los delitos y sumó: "Se une al puto, al travesti y al trans, con la pedofilia. Resulta que ahora el puto sí o sí es degenerado. Hay una transfobia que volvió, que se instaló".

Antes de irse del canal, Florencia Peña cerró: "Les digo la verdad, no estoy acá porque creo que la gente lo va a creer. Estoy acá porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. Y yo no quiero, porque ya me pasaron muchas de estas. No quiero googlear 'Florencia Peña' y que lo primero que aparezca sea 'denuncia de trata', porque es un tema muy difícil. Yo tengo pibes y es algo de lo que está buenísimo hablar. Y es algo de lo que si de verdad hay una denuncia que hacer, que se haga".