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Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

A raíz de un incendio en un cambión, este miércoles se produjo un corte total del tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo.

25 de marzo 2026 · 19:23hs
El incidente interrumpió el tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo.

El incidente interrumpió el tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo.

A raíz de un incendio en un cambión, este miércoles se produjo un corte total del tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo, más precisamente en la Ruta 12 a la altura del kilómetro 111 en el sentido norte-sur. Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el foco ígneo mientras se investigan las cusas del incidente.

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El incendio se desarrolla en la mano Entre Ríos-Buenos Aires y está siendo sofocado por los Bomberos. En principio, el problema surgió en la zona del motor del vehículo, que era de carga y por lo cual debieron desenganchar el acoplado.

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Por el hecho se determinó desde la justicia iniciar una autopsia al cuerpo del hombre de 43 años.

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Como consecuencia del siniestro, se registran importantes demoras en la circulación, con tránsito completamente interrumpido en la zona mientras trabajan los equipos de emergencia. Se recomienda a los conductores evitar el sector, tomar rutas alternativas y circular con precaución hasta que se normalice la situación.

Por el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni el origen del incendio.

Cerca de las 22, quedó liberado el tránsito luego del trabajo en el retiro de los restos del camión.

Zárate-Brazo Largo Incendio Bomberos
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