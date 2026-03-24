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Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

La Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol, fue en el barrio Belgrano Sur de la ciudad de Concordia.

24 de marzo 2026 · 18:16hs
La Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

La Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol, fue en Concordia. 

En el marco de un operativo de saturación llevado a cabo en el barrio Belgrano Sur de Concordia, personal de la Comisaría 3° de esa ciudad logró la captura de un delincuente buscado internacionalmente.

LEER MÁS: Destinaron a la Policía un bunker del narcotráfico recuperado

El procedimiento en Concordia

Durante las tareas de prevención, los efectivos identificaron a un masculino que, al notar la presencia policial, intentó huir por las vías del ferrocarril. En su huida, el sospechoso se descartó de diversos elementos, pero fue rápidamente aprehendido e identificado. Sobre el sujeto pesaba una Notificación Roja de Interpol emitida por la Justicia de Uruguay (Oficio N° 303/2026) con fecha de publicación del 23 de febrero de 2026.

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Carlos Damián Araújo, prófugo uruguayo con alerta roja de Interpol, fue detenido en Concordia. Incautaron drogas y dinero.

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Araujo se encontraba prófugo tras fugarse de su arresto domiciliario en la ciudad de Salto, Uruguay, donde cumplía una condena de cinco años y seis meses. Los delitos por los que se lo requiere incluyen receptación, tráfico interno de armas de fuego y municiones y suministro reiterado de sustancias estupefacientes prohibidas.

Al momento de la detención, la policía procedió al secuestro de importantes elementos relacionados con el narcotráfico y el mercado ilegal de armas. Se trata de 28 envoltorios de cocaína (pesaje total de 42,6 gramos); nueve cartuchos calibre 32 y 24 cartuchos calibre .22; 866.800 pesos argentinos y 8.000 pesos uruguayos; y balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos de corte.

En esta línea, el Ministerio de Seguridad y Justicia ya ha tomado contacto con la OCN Interpol Montevideo para iniciar los trámites correspondientes de extradición, garantizando el cumplimiento de los tratados bilaterales y del Mercorsur. El detenido permanecerá bajo custodia preventiva hasta que se formalice su traslado a la República Oriental del Uruguay.

Concordia Policía de Entre Ríos prófugo Interpol
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