Otra jornada de prácticas para Argentina mientras Scaloni define al 11 Ante Mauritania

Con Lionel Messi a la cabeza, la Seleccipon Argentina volvió a entrenar y el DT analiza variantes de cara al amistoso del viernes, en La Bombonera.

De cara al primero de los dos amistosos que disputará en esta fecha FIFA, que será el viernes desde las 20.15 ante Mauritania en La Bombonera , la Selección Argentina volvió a entrenarse este miércoles, una jornada en la que Lionel Scaloni comenzó a pulir detalles de la formación inicial.

Con los tradicionales primeros 15 minutos abiertos a la prensa, la Albiceleste retomó las prácticas con todos los jugadores a disposición , aunque Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y algunos más salieron más tarde , tras una breve conversación en una de las carpas. De todas maneras, todos están disponibles y listos para jugar , si Scaloni así lo desea.

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A priori, la idea del DT se centra en que los dos partidos presenten momentos del equipo titular y momentos de variantes, para analizar qué alternativas tiene y ajustar detalles que le permitan definir la lista final de jugadores convocados para el próximo Mundial. Así, se espera que Messi sea titular, aunque probablemente no complete los dos partidos.

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Scaloni tiene a una gran mayoría de la lista en la cabeza, con nombres que son una fija, pero en varios puestos hay futbolistas que pelean mano a mano con un compañero, como Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina como zaguero zurdo, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni en el mediocampo, Joaquín Panichelli y José López como centrodelanteros, y Gabriel Rojas con Valentín Barco y Marcos Acuña en el lateral izquierdo.