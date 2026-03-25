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Otra jornada de prácticas para Argentina mientras Scaloni define al 11 Ante Mauritania

Con Lionel Messi a la cabeza, la Seleccipon Argentina volvió a entrenar y el DT analiza variantes de cara al amistoso del viernes, en La Bombonera.

25 de marzo 2026 · 19:36hs
Scaloni

AFA

Scaloni, prepara el 11 de Argentina para este martes.

De cara al primero de los dos amistosos que disputará en esta fecha FIFA, que será el viernes desde las 20.15 ante Mauritania en La Bombonera, la Selección Argentina volvió a entrenarse este miércoles, una jornada en la que Lionel Scaloni comenzó a pulir detalles de la formación inicial.

Con los tradicionales primeros 15 minutos abiertos a la prensa, la Albiceleste retomó las prácticas con todos los jugadores a disposición, aunque Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y algunos más salieron más tarde, tras una breve conversación en una de las carpas. De todas maneras, todos están disponibles y listos para jugar, si Scaloni así lo desea.

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A priori, la idea del DT se centra en que los dos partidos presenten momentos del equipo titular y momentos de variantes, para analizar qué alternativas tiene y ajustar detalles que le permitan definir la lista final de jugadores convocados para el próximo Mundial. Así, se espera que Messi sea titular, aunque probablemente no complete los dos partidos.

Los futbolistas de la Selección Argentina que se juegan más que dos amistosos en esta fecha FIFA

Scaloni tiene a una gran mayoría de la lista en la cabeza, con nombres que son una fija, pero en varios puestos hay futbolistas que pelean mano a mano con un compañero, como Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina como zaguero zurdo, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni en el mediocampo, Joaquín Panichelli y José López como centrodelanteros, y Gabriel Rojas con Valentín Barco y Marcos Acuña en el lateral izquierdo.

Lionel Scaloni afronta esta doble fecha FIFA con 30 jugadores y estas prácticas serán importantes para el entrenador debido a que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Argentina Scaloni Selección Argentina Lionel Messi La Bombonera
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