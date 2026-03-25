Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

La víctima de origen asiático se encontraba sola en su casa cuando fue sorprendida por dos sujetos que llevaban cascos de moto. Otro hecho policial en Paraná.

Una mujer de 60 años fue víctima de un brutal asalto en su vivienda de la ciudad de Paraná, donde delincuentes la redujeron, la agredieron y se llevaron una suma cercana a los 8 millones de pesos. El hecho ocurrió el viernes pasado por la tarde, en la zona de calles Almirante Brown y Facundo Quiroga.

Según se pudo saber el portal Códigos, la víctima se encontraba sola en su casa cuando fue sorprendida por dos sujetos que llevaban cascos de moto, presumiblemente para evitar ser identificados. Los atacantes la encerraron en el baño y forcejearon con ella mientras exigían dinero.

Lo que pasó en una zona de Paraná

De acuerdo al testimonio de familiares, la situación fue de extrema violencia. “Ella ahora está bien, ese mismo día la llevaron al médico, porque le metieron la cabeza en el inodoro. Eran dos tipos y tenían cascos de moto puestos”, relataron, visiblemente conmocionados, aunque optaron por mantener un perfil bajo.

Pese al estado de shock, la mujer intentó pedir ayuda a los gritos, pero no logró evitar que los delincuentes encontraran el dinero. Los ladrones huyeron con el botín tras revisar distintos sectores de la vivienda.

Los investigadores no descartan que haya existido una tarea previa de inteligencia, ya que los asaltantes fueron directamente hacia el lugar donde estaba guardada la suma sustraída. Además, la propiedad está vinculada a un comercio de la zona —un supermercado de origen oriental cuyo titular es hijo de la víctima—, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes manejaban información precisa.

El violento episodio generó una fuerte conmoción en el barrio, donde rápidamente se desplegó un importante operativo policial. Varias unidades acudieron al lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Si bien hasta el momento no hay detenidos, fuentes policiales indicaron que la investigación sigue en curso y que existen líneas firmes para avanzar en la identificación de los autores. Mientras tanto, el caso reaviva la preocupación por la inseguridad en la capital entrerriana.