Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos quedaron vacantes este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6. En tanto que en el Siempre Sale, un correntino ganó $266.295.924.

Este miércoles se llevó a cabo un nuevo sorteo del Quini 6 y los principales pozos millonarios quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale, un apostador de Esquina, Corrientes, se hizo acreedor de la suma de $266.295.924.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 37-10-18-28-13-34. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $956.767.253.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 11-40-23-27-42-36. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $956.767.253.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 27-28-36-42-12-29. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.290.913.814.

En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 03-10-33-27-39-18. Aquí hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $266.295.924. Es oriundo de Esquina, en la provincia de Corrientes.