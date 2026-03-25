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Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza fue trasladada desde la Unidad Penal de Paraná a Gualeguaychú en una visita autorizada por la Justicia para ver a su abuela enferma.

25 de marzo 2026 · 15:12hs
Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado.

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado.

Nahir Galarza fue trasladada desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná hacia Gualeguaychú en una visita autorizada por la Justicia. El viaje, realizado este miércoles por la mañana, tuvo como objetivo permitir un encuentro con su abuela, quien atraviesa un delicado estado de salud, bajo supervisión y en carácter excepcional. Finalizó sin novedades y conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Según la información disponible, el encuentro entre Galarza y su familiar tuvo una duración aproximada de una hora. Finalizada la visita, la interna fue nuevamente trasladada a la unidad penitenciaria donde cumple su condena de prisión perpetua en la ciudad de Paraná.

Por el hecho se determinó desde la justicia iniciar una autopsia al cuerpo del hombre de 43 años.

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Nahir Galarza fue trasladada a Gualeguaychú por una visita familiar autorizada

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El caso de Fernando Pastorizzo, por el cual Galarza fue condenada, continúa siendo uno de los hechos judiciales de mayor repercusión pública en los últimos años en Argentina.

Nahir Galarza Abuela Gualeguaychú
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