Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado Nahir Galarza fue trasladada desde la Unidad Penal de Paraná a Gualeguaychú en una visita autorizada por la Justicia para ver a su abuela enferma. 25 de marzo 2026 · 15:12hs

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado.

Nahir Galarza fue trasladada desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná hacia Gualeguaychú en una visita autorizada por la Justicia. El viaje, realizado este miércoles por la mañana, tuvo como objetivo permitir un encuentro con su abuela, quien atraviesa un delicado estado de salud, bajo supervisión y en carácter excepcional. Finalizó sin novedades y conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Según la información disponible, el encuentro entre Galarza y su familiar tuvo una duración aproximada de una hora. Finalizada la visita, la interna fue nuevamente trasladada a la unidad penitenciaria donde cumple su condena de prisión perpetua en la ciudad de Paraná.

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