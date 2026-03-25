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La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield

La concordiense Dafne Vera, de 16 años, debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield: jugó 30 minutos en la goleada 5-0 ante Ferro Carril Oeste.

25 de marzo 2026 · 12:25hs
La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield.

La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield.

La concordiense Dafne Vera dio un nuevo paso en su crecimiento deportivo al debutar este último fin de semana en la categoría Reserva (Sub 19) de Vélez Sarsfield. La joven defensora de apenas 16 años sumó sus primeros minutos en la goleada por 5-0 frente a Ferro Carril Oeste.

Vera ingresó y disputó 30 minutos en un encuentro que marcó un hito personal, ya que representa su estreno en una categoría superior dentro de las divisiones formativas del club de Liniers, antesala directa del plantel de Primera División. Este avance llega luego de su debut en 2025 en la categoría Sub 16, evidenciando una rápida progresión sostenida por el esfuerzo y la constancia en los entrenamientos.

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La concordiense Dafne Vera dio el salto a la Sub 19 de Vélez Sarsfield

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La trayectoria de Dafne comenzó en el Club Estudiantes de Concordia, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Posteriormente, tuvo un paso por El Olimpo, hasta recalar en Santa María de Oro, institución en la que logró debutar en la Primera División de la Liga Concordiense de Fútbol.

Con este nuevo logro, Dafne Vera continúa consolidando su crecimiento y se perfila como una de las jóvenes promesas del fútbol femenino, llevando el nombre de Concordia a uno de los clubes más importantes del país.

Dafne Vera Vélez Sarsfield Concordia
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