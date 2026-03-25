Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

En Concordia la justicia debe determinar si la muerte de un hombre de 43 años se dio debido a una sobredosis de cocaína.

Por el hecho se determinó desde la justicia iniciar una autopsia al cuerpo del hombre de 43 años.

La fiscalía de Concordia debe determinar si la muerte de un hombre de 43 años tuvo como razón una sobredosis de cocina. El hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado, cuando el masculino se encontraba en una vivienda ubicada en calle Lamadrid al 600. El fiscal Martín Núñez se encuentra trabajando en la investigación y para ello ordenó una autopsia.

Al lugar acudió personal policial tras el aviso de que un hombre se encontraba descompuesto. En simultáneo, se hizo presente personal sanitario, que constató el fallecimiento del sujeto que se encontraba dentro del baño del domicilio.

Las pruebas recolectadas por la justicia

De acuerdo a los primeros datos, el hombre se encontraba junto a un amigo, quien manifestó que ambos habían consumido alcohol y cocaína. En ese contexto, comenzó a sentirse mal, por lo que optó por ducharse y posteriormente se desvaneció dentro del baño, consignó Concordia Policiales.

En relación a las causas del deceso, fuentes judiciales remarcaron que el objeto de la autopsia es determinar con precisión la causa de la muerte. Si bien la principal sospecha es que se trate de una sobredosis de cocaína, los resultados definitivos dependerán de los análisis toxicológicos, que requieren el estudio de la sangre y demandan tiempo.