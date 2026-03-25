Robert De Niro convoca a una Marcha contra Donald Trump

El reconocido actor estadounidense, Robert de Niro , recientemente ha demostrado una vez más su postura anti-Trump, debido a que ha lanzado una convocatoria para todos los residentes de Estados Unidos para que se unan a la Marcha No Kings , en la que se alzará la voz en contra de Donald Trump , actual presidente del país norteamericano, y sus "actitudes autoritarias" .

Como se sabe, en los últimos meses, han salido a la luz docenas de detractores de Trump, en los que han destacado famosos, como Mark Ruffalo , que lo tachó de ser un violador y que debería estar tras las rejas: "El tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del , entonces estamos en serios problemas". Al igual que el actor de Marvel , De Niro este 2026 ha reafirmado con contundencia su actitud en contra de Trump, que ha mostrado desde su primer mandato, como en los Premios Tony en el 2018, en el cual simplemente se presentó sobre el escenario y dijo: "Solamente diré una cosa: púdrete Trump".

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Ahora, el actor de El Padrino ha salido para pedir a los ciudadanos de diferentes estados de los Estados Unidos que salgan a unirse al movimiento No Kings, que tiene el objetivo de rechazar la tiranía. La primera marcha de este movimiento se realizó el pasado 14 de junio del 2025, cumpleaños de Trump, que se repitió el pasado 18 de octubre, que volvió a ser todo un éxito y generó protestas de más de siete millones de personas contra las actitudes "autoritarias tomas de poder" del presidente.

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La que será la tercera marcha se realizará el próximo 28 de marzo de este 2026, por lo que De Niro lanzó un mensaje en el que comparó al empresario estadounidense con el Rey Jorge III y su "abusivo parlamento", ya que ambos fueron calificados como figuras tiránicas "mentalmente enfermas", y que por ello el pueblo decidió alzarse e independizarse de este: "No funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los detenemos. Soy Robert De Niro, y les imploro que se unan a mí y a millones de nuestros conciudadanos en la manifestación no violenta No Kings".

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De la misma manera, el actor de Taxi Driver, exhortó a informarse a través del sitio oficial del movimiento, donde se pueden encontrar formas de participar, hacer voluntariado o incluso organizar protestas, con el objetivo de levantarse en contra de las actitudes del presidente a quien él describe como "un aspirante a rey corrupto", cerrando con un mensaje que contrasta al de Trump: "It's time to make America sane again", que se traduciría como "Es hora de que Estados Unidos recupere la cordura".