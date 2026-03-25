Uno Entre Rios | Show | Robert De Niro

Robert De Niro convoca a una Marcha contra Donald Trump

Robert De Niro convoca a la Marcha No Kings en contra de Donald Trump y sus "actitudes autoritarias"

25 de marzo 2026 · 14:05hs
Robert De Niro convoca a la Marcha No Kings en contra de Donald Trump y sus actitudes autoritarias

Robert De Niro convoca a la Marcha No Kings en contra de Donald Trump y sus "actitudes autoritarias"

El reconocido actor estadounidense, Robert de Niro, recientemente ha demostrado una vez más su postura anti-Trump, debido a que ha lanzado una convocatoria para todos los residentes de Estados Unidos para que se unan a la Marcha No Kings, en la que se alzará la voz en contra de Donald Trump, actual presidente del país norteamericano, y sus "actitudes autoritarias".

Embed

Como se sabe, en los últimos meses, han salido a la luz docenas de detractores de Trump, en los que han destacado famosos, como Mark Ruffalo, que lo tachó de ser un violador y que debería estar tras las rejas: "El tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del , entonces estamos en serios problemas". Al igual que el actor de Marvel, De Niro este 2026 ha reafirmado con contundencia su actitud en contra de Trump, que ha mostrado desde su primer mandato, como en los Premios Tony en el 2018, en el cual simplemente se presentó sobre el escenario y dijo: "Solamente diré una cosa: púdrete Trump".

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo.

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo

Inauguran una muestra fotográfica sobre carnavales de países europeos​

Inauguran una muestra fotográfica sobre carnavales de países europeos​

Robert De Niro.mp4

Ahora, el actor de El Padrino ha salido para pedir a los ciudadanos de diferentes estados de los Estados Unidos que salgan a unirse al movimiento No Kings, que tiene el objetivo de rechazar la tiranía. La primera marcha de este movimiento se realizó el pasado 14 de junio del 2025, cumpleaños de Trump, que se repitió el pasado 18 de octubre, que volvió a ser todo un éxito y generó protestas de más de siete millones de personas contra las actitudes "autoritarias tomas de poder" del presidente.

Robert De Niro Cannes Donald Trump palma de Oro.jpg

La que será la tercera marcha se realizará el próximo 28 de marzo de este 2026, por lo que De Niro lanzó un mensaje en el que comparó al empresario estadounidense con el Rey Jorge III y su "abusivo parlamento", ya que ambos fueron calificados como figuras tiránicas "mentalmente enfermas", y que por ello el pueblo decidió alzarse e independizarse de este: "No funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los detenemos. Soy Robert De Niro, y les imploro que se unan a mí y a millones de nuestros conciudadanos en la manifestación no violenta No Kings".

De Niro.jpg

De la misma manera, el actor de Taxi Driver, exhortó a informarse a través del sitio oficial del movimiento, donde se pueden encontrar formas de participar, hacer voluntariado o incluso organizar protestas, con el objetivo de levantarse en contra de las actitudes del presidente a quien él describe como "un aspirante a rey corrupto", cerrando con un mensaje que contrasta al de Trump: "It's time to make America sane again", que se traduciría como "Es hora de que Estados Unidos recupere la cordura".

Robert De Niro Donald Trump Estados Unidos
Noticias relacionadas
Qué es la Ley Cazzu:  la propuesta en México que busca que los padres cumplan sus responsabilidades

Qué es la "Ley Cazzu": la propuesta que busca que los padres cumplan sus responsabilidades

El Cosquín Rock podría llegar a Gualeguaychú.

El Cosquín Rock podría llegar a Gualeguaychú

La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes generó varias versiones hasta el momento. Ahora surgió que habría chats de la entrerriana con Rodrigo de Paul 

Emilia Mernes - Tini Stoessel: insinúan que hay chats con Rodrigo De Paul

Ver comentarios

Lo último

Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Ultimo Momento
Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

Policiales
Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Ovación
Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield

La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

Rocamora cierra su temporada en la Liga Argentina

Rocamora cierra su temporada en la Liga Argentina

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

La provincia
Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

Terminamos regalándolas: la realidad de las roscas de Pascua en Paraná

"Terminamos regalándolas": la realidad de las roscas de Pascua en Paraná

Dejanos tu comentario