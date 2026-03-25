Uno Entre Rios | La Provincia | Túnel Subfluvial

Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

Este miércoles habrá tareas de mantenimiento en el Túnel Subfluvial que generan reducciones de calzada y desvíos de tránsito en ambas cabeceras.

25 de marzo 2026 · 15:17hs
Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

En el marco del plan integral de obras que lleva adelante el Túnel Subfluvial, donde recientemente se procedió a la reparación de casi 2.000 metros cuadrados de losas de hormigón, las autoridades ordenaron la adecuación técnica de los trabajos realizados.

A partir de inspecciones permanentes, se detectaron sectores de la obra de bacheo que no cumplían con los estándares técnicos exigidos en el pliego de condiciones. El hallazgo se produjo luego de realizar ensayos de laboratorio sobre probetas y testigos extraídos del material utilizado. Los equipos técnicos confirmaron que algunos paños de hormigón presentaban variaciones perjudiciales en su resistencia final, según lo determinado por profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe y el Ente Interprovincial. Si bien la mezcla respetaba la dosificación solicitada, los resultados “in situ” demostraron que no se garantizaba la durabilidad exigida para una vía de tan alta circulación.

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER.

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026.

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

Ante esta situación, se activaron inmediatamente las cláusulas de resguardo del Estado. Haciendo uso de la garantía establecida en el contrato, se dispuso que la empresa constructora proceda a la demolición y reconstrucción de los sectores observados bajo su total responsabilidad, asegurando que el resultado final coincida con los parámetros aprobados originalmente.

LEER MÁS: Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Cronograma y desvíos de tránsito

La ejecución de estas mejoras estructurales impactará en la circulación habitual del viaducto que une a las ciudades de Paraná y Santa Fe. Las tareas comenzarán este miércoles 25 de marzo a partir de las 8 de la mañana, generando reducciones de calzada y desvíos de tránsito en ambas cabeceras.

Desde el Ente Interprovincial solicitaron a los usuarios conducir con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y prestar atención a la señalización dispuesta en el lugar para minimizar los inconvenientes durante el desarrollo de la obra.

Túnel Subfluvial bacheo Obras trabajos Tránsito
Noticias relacionadas
El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

Terminamos regalándolas: la realidad de las roscas de Pascua en Paraná.

"Terminamos regalándolas": la realidad de las roscas de Pascua en Paraná

El Huevo de Pascua más grande de la provincia será protagonista en Pueblo Belgrano.

El Huevo de Pascua más grande de la provincia será protagonista en Pueblo Belgrano

FARER rechazó la resolución que permite que veterinarios privados vacunen contra la fiebre aftosa. Advierten riesgos para el sistema y la competitividad.

El campo rechaza la flexibilización de la vacunación contra la aftosa y alerta por riesgos sanitarios

Ver comentarios

Lo último

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo

Ultimo Momento
Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Crisis: los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo

Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Policiales
Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Ovación
La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield

La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez Sarsfield

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

Rocamora cierra su temporada en la Liga Argentina

Rocamora cierra su temporada en la Liga Argentina

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Instituto se despidió de la Copa Túnel Subfluvial

Instituto se despidió de la Copa Túnel Subfluvial

La provincia
Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos donó el edificio de Económicas a la UNER

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

Terminamos regalándolas: la realidad de las roscas de Pascua en Paraná

"Terminamos regalándolas": la realidad de las roscas de Pascua en Paraná

Dejanos tu comentario