Realizan tareas de bacheo en el Túnel Subfluvial

Este miércoles habrá tareas de mantenimiento en el Túnel Subfluvial que generan reducciones de calzada y desvíos de tránsito en ambas cabeceras.

En el marco del plan integral de obras que lleva adelante el Túnel Subfluvial , donde recientemente se procedió a la reparación de casi 2.000 metros cuadrados de losas de hormigón, las autoridades ordenaron la adecuación técnica de los trabajos realizados.

A partir de inspecciones permanentes, se detectaron sectores de la obra de bacheo que no cumplían con los estándares técnicos exigidos en el pliego de condiciones. El hallazgo se produjo luego de realizar ensayos de laboratorio sobre probetas y testigos extraídos del material utilizado. Los equipos técnicos confirmaron que algunos paños de hormigón presentaban variaciones perjudiciales en su resistencia final , según lo determinado por profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe y el Ente Interprovincial. Si bien la mezcla respetaba la dosificación solicitada, los resultados “in situ” demostraron que no se garantizaba la durabilidad exigida para una vía de tan alta circulación.

Ante esta situación, se activaron inmediatamente las cláusulas de resguardo del Estado. Haciendo uso de la garantía establecida en el contrato, se dispuso que la empresa constructora proceda a la demolición y reconstrucción de los sectores observados bajo su total responsabilidad, asegurando que el resultado final coincida con los parámetros aprobados originalmente.

Cronograma y desvíos de tránsito

La ejecución de estas mejoras estructurales impactará en la circulación habitual del viaducto que une a las ciudades de Paraná y Santa Fe. Las tareas comenzarán este miércoles 25 de marzo a partir de las 8 de la mañana, generando reducciones de calzada y desvíos de tránsito en ambas cabeceras.

Desde el Ente Interprovincial solicitaron a los usuarios conducir con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y prestar atención a la señalización dispuesta en el lugar para minimizar los inconvenientes durante el desarrollo de la obra.