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Dolor en Paraná: falleció el histórico dirigente de Patronato, Alcides Papaleo

Tenía 79 años y fue presidente de Patronato entre 1996 y 2000. Su trayectoria dejó una huella profunda en la vida institucional del club.

25 de marzo 2026 · 21:49hs
Patronato de luto: falleció Alcides Papaleo

Patronato de luto: falleció Alcides Papaleo, ex presidente del club.

El deporte entrerriano despide a una de sus figuras más representativas. La muerte de Alcides Papaleo, a los 79 años, generó un profundo pesar en Paraná y en toda la provincia, especialmente en el entorno del Club Atlético Patronato, institución a la que dedicó gran parte de su vida y en la que dejó una huella dirigencial imborrable. Se informó desde el club que murió de un infarto repentino.

Comunicado del club

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Hombre de Patronato

Su nombre quedó ligado de manera directa a Patronato, no solo por haber sido presidente entre 1996 y 2000, sino también por su permanente compromiso con la vida institucional del club. A lo largo de los años, Papaleo ocupó distintos cargos en comisiones directivas, participó en momentos clave y acompañó procesos que fueron determinantes para el crecimiento de la entidad rojinegra.

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Durante su etapa al frente del club, se destacó por impulsar una gestión basada en el orden administrativo y la planificación a largo plazo. En un contexto complejo para muchas instituciones del fútbol argentino, promovió una conducción responsable, enfocada en fortalecer las bases del club. Uno de los ejes centrales de su trabajo fue el desarrollo de las divisiones formativas, entendidas como el motor genuino para sostener el crecimiento deportivo.

Papaleo fue parte de una generación de dirigentes que priorizó la identidad institucional, apostando a consolidar a Patronato como un club representativo de Paraná. Su gestión contribuyó a sentar cimientos que, con el paso de los años, permitirían a la institución afianzarse dentro del fútbol argentino, siempre con una mirada puesta en el esfuerzo colectivo y el sentido de pertenencia.

Más allá de los cargos formales, quienes lo conocieron destacan su cercanía, su predisposición para colaborar y su presencia constante en la vida cotidiana del club. Incluso después de haber finalizado su mandato como presidente, continuó acompañando distintos proyectos, manteniéndose activo y comprometido con el desarrollo de la institución.

En el ámbito dirigencial, su figura fue sinónimo de trabajo silencioso pero constante, de decisiones pensadas en función del bien común y de un profundo amor por los colores de Patronato. Su legado trasciende los resultados deportivos y se refleja en la estructura y la identidad que ayudó a construir.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor y reconocimiento por parte de dirigentes, exjugadores, socios e hinchas, que lo recuerdan como un hombre que dedicó su tiempo y esfuerzo al crecimiento del club y al fortalecimiento del deporte local.

Con su partida, el fútbol entrerriano pierde a un referente, a un dirigente comprometido y a una persona que supo entender el valor social de los clubes como espacios de contención, formación y pertenencia. Su historia quedará ligada para siempre a Patronato y a la memoria colectiva de quienes forman parte de la vida deportiva de Paraná.

Velatorio

Desde el club se informó que será velado este jueves desde las 6 en la sala Sasfer (Urquiza 431) y a las 14.20 sus restos serán llevados al Parque de la Paz de San Benito.

Patronato Histórico Dirigente Paraná
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