Mariano Werner se ilusiona con sumar en Neuquén

El piloto de Paraná no tuvo el mejor arranque de año y este fin de semana buscará hacer podio.

Mariano Werner se prepara para afrontar la tercera fecha del Turismo Carretera en el circuito de Centenario, en Neuquén. El piloto de Paraná llega con la necesidad de sumar fuerte tras un arranque esquivo con el Ford Mustang, con resultados que lo ubican en el 31º puesto del campeonato a 51 puntos de distancia del líder Jonatan Castellano (Dodge Challenger). Pese a estar lejos de la punta, el ídolo del óvalo confía en el potencial de su vehículo y apela a su experiencia en un escenario donde ya sabe lo que es ganar.

Werner es uno de los 14 ganadores históricos que tiene el trazado neuquino, donde se impuso en la edición 2011 y en el cual acumula un total de cinco podios. Al detallar las características de la pista, destacó las variables técnicas que entran en juego para poder ser competitivo.

“Hace mucho tiempo pude ganar en Neuquén, que tiene una pista muy linda, con una curva número uno de izquierda muy rápida y después una zona de baja y media velocidad que tiene un poquito de todo –explicó Werner–. Tiene el condimento del viento, entonces te hace trabajar mucho en la suspensión y en lo aerodinámico”.

A su vez, remarcó que en un parque automotor tan numeroso los detalles marcan la diferencia desde el día sábado. “Tiene que ver mucho con el grupo clasificatorio que te toque, porque hoy con 55 o 60 autos, adecuar la clasificación pasa a ser fundamental”, agregó el tricampeón.

Consultado sobre el desarrollo de la categoría desde su primera victoria allí hace 15 años, el entrerriano reconoció la evolución constante y el nivel de competitividad.

“El circuito es el mismo, pero veo que el TC goza de buena salud, con las marcas en un gran nivel, grandes pilotos y pilotos jóvenes que vienen con mucho talento. Por supuesto que tenés que tener todo 10 puntos: el motor, la puesta a punto… el desenlace final lo hace el piloto, pero tenés que tener el elemento para pelear”, comentó.

El presente de Mariano Werner

El inicio de temporada en el sur no fue el esperado en cuanto a resultados finales, con un 32º lugar en El Calafate y un 19º en Viedma. Sin embargo, mantiene la tranquilidad respaldada por el rendimiento de su máquina.

“Hoy tengo un buen auto con pocos puntos. Pasa en este inicio, entiendo que muchas veces ocurre y hay que tener la suficiente calma como para esperar esos momentos. A veces se da todo para bien, otras veces llegas de casualidad y en otras, como en esta, no se vienen dando los resultados que uno quiere, pero tenemos un buen auto”, expresó.

Para cerrar, le dejó un mensaje a la hinchada de Ford que siempre lo acompaña en el sur del país. “A los hinchas les vamos a dar lo que no le dimos el año pasado lamentablemente por el clima, ojalá que sea el mejor fin de semana porque se lo merecen –concluyó–. Esperemos dar el mejor espectáculo, que haya sobrepasos, peleas y esa riña que tanto quiere el espectador”.