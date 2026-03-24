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Qué es la "Ley Cazzu": la propuesta que busca que los padres cumplan sus responsabilidades

La “Ley Cazzu” surgió como una propuesta legislativa en México para limitar el poder de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades parentales.

24 de marzo 2026 · 15:39hs
Qué es la Ley Cazzu:  la propuesta en México que busca que los padres cumplan sus responsabilidades

Qué es la "Ley Cazzu":  la propuesta en México que busca que los padres cumplan sus responsabilidades

La denominada “Ley Cazzu” surgió como una propuesta legislativa en México y se presentó en el Congreso de Michoacán para limitar el poder de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades parentales, por lo que, el proyecto pone el foco en el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta toma como referencia la situación personal de Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, quien expuso públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija.

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Proyecto

El caso adquirió visibilidad tras sus declaraciones en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a permisos de viaje para su hija Inti.

Según el planteo legislativo, la patria potestad no debe funcionar como una herramienta de control cuando existe incumplimiento de deberes, a lo que, la iniciativa propone que los progenitores que no asumen sus responsabilidades no puedan intervenir en decisiones clave sobre la vida de sus hijos.

La diputada Sandra Arreola Ruiz impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista de México y la presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La legisladora sostuvo que la medida busca proteger a las infancias y garantizar sus derechos por encima de conflictos entre adultos.

El proyecto contempla una reforma del artículo 4º de la Constitución mexicana y la modificación propone priorizar el interés superior del niño como principio rector, también plantea impedir que deudores alimentarios bloqueen trámites como pasaportes o autorizaciones de viaje.

La propuesta incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones. El objetivo central apunta a evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de los menores.

Caso con Christian Nodal

El caso que motivó la iniciativa se vincula con disputas por permisos de viaje, a lo que, Cazzu señaló dificultades para trasladarse con su hija por compromisos laborales y describió episodios de tensión con el entorno legal de Christian Nodal durante instancias de mediación.

Por su parte, el equipo legal de Christian Nodal rechazó las acusaciones y los abogados afirmaron que el músico no se negó a otorgar permisos de viaje y señalaron que estos procesos requieren acuerdos entre ambas partes. La defensa también remarcó el carácter confidencial de las mediaciones.

La “Ley Cazzu” se instaló en el debate público como un proyecto que vincula el ámbito judicial con una problemática social más amplia. La iniciativa propone un cambio en la forma de entender la responsabilidad parental y busca garantizar derechos básicos de la niñez.

Cazzu ley México caso Proyecto Christian Nodal
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