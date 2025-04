Lizy Tagliani acusada de ladrona y traidora por Viviana Canosa

“La culpa de todo la tiene Ángel de Brito, Yanina (Latorre) y Marcela Tauro, porque los vi y me calenté. Estaba en el living de mi casa después de todo el día y dije ‘Martina (su hija) tiene casi 12 años y hace 14 años que nunca hablé del tema de Lizy Tagliani. Y hoy tengo muchas ganas de contar todas las mentiras y la campaña que me tuve que fumar por años ”, empezó disparando Viviana.

Y prosiguió: “Lizy en ese momento era mi peinadora, excelente, una re buena mina, entraba a toda mi casa, le prestaba mi auto, iba a verla a sus shows, a los más under que te puedas imaginar, la ayudé cuando murió su madre, un montón de cosas que no voy a contarlas yo y hay una que, si me animo, es la bomba, la peor de todas, porque he visto llorar tanto a mi madre por una mentira de Lizy que ojalá me anime a contar”.

Embed "Lizy Tagliani":

Por las declaraciones de Viviana Canosa en #VivianaEnVivo pic.twitter.com/QIfqtE2Pp6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 11, 2025

La bronca de Viviana Canosa con Lizy Tagliani

“Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía”, empezó contando Viviana.

Y luego, Canosa habló de cómo le robó Tagliani: “Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba, es una traidora”, la destrozó, y también hizo referencia a que no es la única que le tiene bronca a Lizy, ya que la periodista Marcela Tauro sufrió el intento de seducción de la chaqueña a su novio.

La respuesta de Lizy Tagliani

Luego de que Viviana Canosa comenzara su programa Viviana en vivo, que conduce por eltrece, contando por primera vez todo lo que sufrió cuando era amiga de Lizy Tagliani, asegurando que le robó plata -entre otras cosas- la humorista recogió el guante y respondió sin filtro.

“Me están mandando un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras”,comenzó diciendo la humorista en un video que compartió en Instagram.

“Me pongo a disposición, y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video. Y bueno, quien quiera creerme, que me crea”.

Embed Lizy Tagliani se despega de Viviana Canosa y desmiente todo lo que contó en #VivianaEnVivo. pic.twitter.com/24SF24gRPk — Agus Rey (@agus_rey) April 11, 2025

Problema de salud

Luego de que Viviana Canosa destrozara a Lizy Tagliani y revelara en detalle lo que sufrió cuando eran amigas (entre varias cosas, aseguró que le robó plata y se portó muy mal con ella), Laura Ubfal sorprendió al hablar de este tema.

“Hoy escuché a Guido Záffora que dijo que cuando Lizy se enteró (de todo lo que dijo Viviana Canosa) se descompuso”, lanzó la panelista de LAM.

“Cuando Lizy escuchó y empezó a ver los videos, se sintió mal”, agregó. Y cerró: “Y viste que en ese video (que hizo en respuesta a lo que dijo la conductora de Viviana en vivo) sale como temblando, ese que dice que son todas mentiras”.