Realizarán una charla sobre mujeres vinculadas a Malvinas en Sala Mayo.

Este viernes de 18 a 19, Sala Mayo será sede de "Las Mujeres de Malvinas", una charla con testimonios en primera persona y entrada libre y gratuita.

Este viernes, de 18 a 19 , la Sala Mayo será escenario de un encuentro cargado de memoria, sensibilidad y reflexión: la charla "Las Mujeres de Malvinas" , una propuesta que busca dar visibilidad a historias poco contadas sobre la Guerra de Malvinas.

El evento se desarrollará en la sala ubicada sobre calle Martín Miguel de Güemes y contará con un panel integrado por mujeres que compartirán testimonios en primera persona. A través de sus relatos, el público podrá acercarse a experiencias atravesadas por el conflicto desde distintos lugares: el acompañamiento, la espera, el cuidado y la reconstrucción posterior.

Este viernes se presenta "Las Mujeres de Malvinas" con testimonios en primera persona

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Lejos de los relatos tradicionales centrados exclusivamente en el frente de batalla, esta charla propone ampliar la mirada histórica incorporando perspectivas fundamentales para comprender la dimensión humana del conflicto. Las expositoras aportarán vivencias que invitan a reflexionar sobre el impacto de la guerra en la vida cotidiana y en los vínculos, así como sobre la importancia de preservar la memoria colectiva.

La actividad es abierta a todo público, con entrada libre y gratuita, y representa una valiosa oportunidad para escuchar, aprender y reconocer el papel de las mujeres en uno de los capítulos más significativos de la historia argentina reciente.