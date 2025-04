Lizy Tagliani rompió el silencio: "Voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario"

La conductora continuó, visiblemente dolida: “Así como tampoco robé ni todas las barbaridades que dice”. Con firmeza, recalcó que no permitirá que su nombre siga vinculado a tales acusaciones: “Que mi foto o mi nombre esté pegado cuando tocan esos temas de pedofilia, no lo voy a permitir. Voy a seguir donde se tiene que seguir. En la Justicia. Y voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario”.

Polémica

Lizy no dudó en expresar la angustia que ha sentido en este tiempo: “No se puede vivir así. No puedo despertarme yo un día y enterarme de esta atrocidad. Es horrible. La verdad es que estoy muy triste. Estoy muy nerviosa. Y me doy cuenta que estoy fuerte y descubro lo que es ser mamá. Porque tengo una fortaleza que no sé si en otro momento la hubiese tenido”, reveló, haciendo referencia a la fuerza que ha encontrado en su rol de madre, un aspecto que la ha ayudado a mantenerse firme en medio de la tormenta mediática.

Por último, Lizy Tagliani expresó su descontento con el halo de sospecha que se ha levantado sobre ella debido a su imagen pública. “Es más fácil creer todo tipo de atrocidades por cómo soy yo, pero le puede pasar a cualquiera. Voy a seguir peleando, porque lo único que quiero es que la verdad salga a la luz y que esto no quede impune”, concluyó, dejando abierta la puerta a futuras acciones legales y reafirmando su compromiso con la justicia.