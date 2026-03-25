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Atlético Tucumán se lo ganó en el final a Sportivo Barracas

El equipo de Tucumán se impuso 2-1 ante Los Arrabaleros y pasó a la siguiente ronda del torneo más federal del país. En la próxima se enfrentará ante Talleres.

25 de marzo 2026 · 21:16hs
Atlético Tucumán venció 2-1 a Sportivo Barracas en el estadio Ciudad de Caseros 

Copa Argentina.

Atlético Tucumán venció 2-1 a Sportivo Barracas en el estadio Ciudad de Caseros 

Atlético Tucumán venció 2-1 a Sportivo Barracas en el estadio Ciudad de Caseros y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina. El Decano abrió el marcador en el primer tiempo con gol de Leandro Díaz, mientras que Santiago Gómez igualó el encuentro de manera parcial para el conjunto arrabalero.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, el equipo tucumano encontró el gol de la victoria en los últimos minutos gracias a Clever Ferreira, que selló el 2-1 definitivo y le dio al equipo dirigido por Julio Falcioni el pase a la siguiente ronda del certamen más federal del fútbol argentino, que en la próxima instancia se enfrentará contra Talleres de Córdoba.

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