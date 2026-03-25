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Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026

El Gobierno de Entre Ríos aumentó 50% la Ayuda Escolar y dispuso el pago anual en una sola cuota, con alcance desde nivel inicial hasta superior.

25 de marzo 2026 · 15:35hs
Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026.

Entre Ríos aumentó un 50% la Ayuda Escolar para 2026.

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos dispuso un incremento del 50% en los montos de la Ayuda Escolar para el ciclo lectivo vigente, a través del Decreto Nº 427/2026, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.301.

La medida tiene como objetivo aliviar el impacto económico que enfrentan las familias de los agentes estatales ante el inicio del ciclo escolar. La normativa lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio, junto a los ministros Guillermo Bernaudo y Manuel Troncoso, y alcanza a todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el nivel superior.

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El Gobierno entrerriano dispuso una suba del 50% en la Ayuda Escolar

Casa de Gobierno de Entre Ríos (1).jpeg

En concreto, se estableció una suba del 50% respecto de los valores vigentes desde el año pasado, fijados por el Decreto Nº 295/2025, para las asignaciones de Ayuda Escolar en los niveles Primario, Preescolar, Medio y Superior.

A diferencia de años anteriores, en los que el foco estaba puesto principalmente en el nivel primario, el nuevo decreto ratifica el otorgamiento del subsidio por única vez también para hijos que concurran a establecimientos de nivel medio y/o superior.

Además, se contempla un beneficio diferencial en casos de discapacidad: cuando los hijos asistan a instituciones oficiales o privadas (ya sea de educación común, especial o de rehabilitación), el monto de la asignación se duplicará.

Por otra parte, el texto autoriza a la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones a abonar el beneficio correspondiente a todo el año 2026 en un único pago, incluyendo la Asignación Complementaria por Vacaciones. El mismo se liquidará junto con los haberes habituales, con el fin de garantizar que los fondos lleguen de manera inmediata a los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas erogaciones ya están contempladas en el presupuesto vigente, por lo que no afectarán el equilibrio financiero de las distintas jurisdicciones.

La medida se fundamenta en las facultades otorgadas al gobernador por la Ley Nº 5.729, que habilita al Poder Ejecutivo a ajustar los montos de las asignaciones familiares en función de las posibilidades financieras y los parámetros nacionales.

Entre Ríos Gobierno Ayuda Escolar
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