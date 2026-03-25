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Inauguran una muestra fotográfica sobre carnavales de países europeos​

La muestra fotográfica internacional Carnavales de Europa reúne imágenes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal.

25 de marzo 2026 · 12:53hs
Inauguran una muestra fotográfica sobre carnavales de países europeos​

Inauguran una muestra fotográfica sobre carnavales de países europeos​

La muestra fotográfica internacional Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras será este jueves 26 de marzo a las 19 en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286, Paraná). Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con acceso libre y gratuito.

La muestra fotográfica internacional Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras, reúne imágenes representativas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal. Así, ofrece un recorrido visual que permite reconocer similitudes, particularidades y raíces comunes con las celebraciones carnavalescas de América Latina.

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En la inauguración estarán presentes embajadores de algunos de los países que participan. La propuesta estará abierta para visitas guiadas de escuelas, instituciones y colectividades.

Carnavales corsos Santa Elena.jpg

Tinte local

En esta oportunidad, la muestra en el Museo Histórico Provincial se ve enriquecida por la incorporación de expresiones locales, como trajes del carnaval de Santa Elena y máscaras de hierro realizadas por un artesano de Hasenkamp, generando un diálogo entre las tradiciones europeas y las producciones culturales de la provincia.

La exposición continuará su recorrido en el Museo Provincial de la Imagen de Concordia, ampliando así el acceso de un público federal a esta propuesta de carácter internacional.

Carnavales muestra fotográfica Europa Local
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