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Río Uruguay: insisten que las carpas asiáticas no sean devueltas al agua

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informa que se sigue registrando un incremento en las capturas de carpas asiáticas.

25 de marzo 2026 · 19:35hs
El ejemplar de carpa plateada asiática o plateada en el Río Uruguay.

El ejemplar de carpa plateada asiática o plateada en el Río Uruguay.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó que se sigue registrando un incremento en las capturas de carpas asiáticas o plateadas en el tramo medio e inferior del río Uruguay, tanto por parte de pescadores artesanales como deportivos. Insisten que no las devuelvan al agua.

Las especies identificadas corresponden a carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) y carpa cabezona (Hypophthalmichthys nobilis), peces exóticos que requieren seguimiento debido a su potencial impacto sobre los ecosistemas acuáticos y las especies nativas.

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EL peligro en el Río Uruguay

Ante la proximidad de Semana Santa, donde mucha gente sale a pescar en diversos tramos del río Uruguay, se hacen algunas puntualizaciones a tener en cuenta. Con el objetivo de fortalecer la identificación adecuada de ejemplares, CARU difunde criterios técnicos básicos que permiten diferenciarlas, considerando características morfológicas tales como la posición de los ojos, la presencia o ausencia de manchas corporales y la longitud de las aletas pectorales.

LEER MÁS: Pescaron dos ejemplares de carpa plateada en el río Uruguay y hay preocupación

Asimismo, se exhorta a la población usuaria del río que, ante la captura de ejemplares de carpas asiáticas, no los devuelva al agua y comunique la situación a la institución, procurando, de ser posible, preservar el ejemplar entero, a efectos de contribuir al relevamiento técnico y al análisis científico de la especie.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de CARU con la protección del ecosistema del río Uruguay, la gestión responsable de los recursos naturales y la generación de información técnica para la toma de decisiones.

Desde la CARU se detalló que "el dorado podría ser el depredador natural de las carpas y seguramente lo va a depredar”, pero se trata de un pez que se reproduce mucho y, a su vez, va comiendo toda la postura (los huevos) que producen el dorado, la boga y todas las especies de la zona.

río Uruguay CARU pescadores
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