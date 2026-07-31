San Jerónimo 109 incorpora nueve departamentos Pilay en una zona estratégica y refuerza la presencia de la desarrolladora en la capital.

Pilay entregó un nuevo edificio en Barrio Sur y ya suma 79 desarrollos inaugurados en Santa Fe.

La desarrolladora Pilay entregó el edificio San Jerónimo 109, un nuevo complejo de viviendas ubicado en Jujuy 3172, en Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Con esta inauguración, nuevas familias accedieron a sus hogares en una de las zonas residenciales más tradicionales de la capital provincial.

El edificio se encuentra a siete cuadras del casco histórico y ofrece una ubicación que combina un entorno residencial consolidado con buena conectividad hacia distintos sectores de la ciudad.

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San Jerónimo 109 cuenta con nueve departamentos distribuidos entre planta baja y cuatro pisos. El complejo incluye cuatro unidades de un dormitorio y cinco de dos dormitorios, además de tres cocheras con acceso independiente y portón automatizado.

Las viviendas

Las viviendas fueron diseñadas con espacios amplios, balcones semicubiertos y terminaciones orientadas al confort y la funcionalidad, con el objetivo de brindar mayor calidad habitacional a sus propietarios.

La entrega representa la cuarta inauguración realizada por Pilay durante 2026 y el edificio número 79 construido por la empresa en la ciudad de Santa Fe. De esta manera, la desarrolladora continúa ampliando su presencia en el mercado inmobiliario local y acompañando el crecimiento urbano de la capital provincial.

Con casi 50 años de trayectoria, Pilay supera los 320.000 metros cuadrados construidos y más de 3.600 departamentos entregados en la ciudad de Santa Fe, consolidándose como una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de proyectos habitacionales de la región.