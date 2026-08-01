Cáncer: investigan el potencial del Viagra para frenar la metástasis

Un medicamento ampliamente conocido por tratar la disfunción eréctil podría abrir una nueva vía en la lucha contra el cáncer. Una investigación internacional reveló que el sildenafil, principio activo del Viagra, mostró resultados alentadores para dificultar la formación de metástasis, aunque los especialistas advierten que aún son necesarios ensayos clínicos.

El estudio fue encabezado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel, con la colaboración de especialistas de Estados Unidos y otras instituciones científicas. Los resultados fueron publicados en la revista Cancer Research y surgen de experimentos realizados en ratones, cultivos de células humanas y el análisis de millones de registros médicos.

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Los científicos identificaron un mecanismo hasta ahora poco explorado que relaciona el metabolismo del colesterol con la propagación del cáncer. De acuerdo con la investigación, el sildenafil altera la forma en que las células tumorales utilizan este componente, indispensable para su crecimiento y para la invasión de otros órganos.

La profesora Ayelet Erez, responsable del trabajo científico, explicó que el hallazgo permitió descubrir una nueva vía biológica que conecta una conocida molécula de señalización celular con la regulación del colesterol. Según señaló, comprender ese mecanismo abre nuevas posibilidades para desarrollar estrategias terapéuticas dirigidas a impedir la formación de metástasis.

Los resultados también despertaron el interés del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que destacó el potencial del sildenafil para actuar sobre el metabolismo de las células tumorales en lugar de hacerlo únicamente a través de los mecanismos tradicionales asociados al medicamento.

El colesterol, una pieza clave en la metástasis

El colesterol cumple funciones esenciales en todas las células del organismo. Sin embargo, en las células cancerosas adquiere un papel aún más relevante, ya que favorece los procesos que les permiten desprenderse del tumor original, desplazarse por el cuerpo e instalarse en otros tejidos. Esa expansión, conocida como metástasis, representa la principal causa de muerte en pacientes con cáncer.

Los investigadores comprobaron que el sildenafil limita la disponibilidad de colesterol dentro de las células malignas, dificultando su movilidad y reduciendo su capacidad de generar nuevos focos tumorales. En otras palabras, el medicamento no elimina el cáncer, sino que podría contribuir a frenar su propagación.

El trabajo aporta una mirada diferente sobre el abordaje de la enfermedad. Durante muchos años, la investigación se concentró en destruir las células malignas o bloquear determinadas alteraciones genéticas. Este estudio, en cambio, pone el foco en el metabolismo celular y en cómo algunos medicamentos ya disponibles podrían modificar el comportamiento de los tumores.

Una combinación con potencial terapéutico

Otro de los aspectos destacados del trabajo fue el análisis de grandes bases de datos sanitarias. Los especialistas estudiaron cerca de cinco millones de historias clínicas recopiladas durante dos décadas y observaron que los pacientes con cáncer que recibían sildenafil por otras indicaciones presentaban una mejor supervivencia en comparación con quienes no utilizaban el fármaco.

El beneficio fue aún mayor entre quienes también consumían estatinas, medicamentos empleados habitualmente para disminuir los niveles de colesterol en sangre. Según los investigadores, esta combinación genera un doble efecto: mientras las estatinas reducen la producción de colesterol, el sildenafil dificulta que las células tumorales aprovechen el que ya está disponible, limitando así los recursos que necesitan para expandirse.

Los autores consideran que esta estrategia podría transformarse en una herramienta complementaria para algunos tratamientos oncológicos. Además, destacan que reutilizar medicamentos ya aprobados para otras enfermedades permitiría acelerar el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas, reduciendo tiempos y costos en comparación con la creación de un fármaco completamente nuevo.

Promesa científica con cautela

Pese al entusiasmo generado por los resultados, los investigadores insisten en que todavía no existen pruebas suficientes para recomendar el uso del sildenafil como tratamiento contra el cáncer fuera de los ensayos clínicos. Gran parte de la evidencia proviene de estudios realizados en animales y de análisis retrospectivos de historias clínicas, por lo que aún no es posible establecer una relación causal definitiva.

Los especialistas también señalaron algunas limitaciones del trabajo. Entre ellas, la posibilidad de que algunos pacientes hayan obtenido el medicamento fuera de los registros oficiales y la presencia de otros factores que podrían haber influido en la evolución de la enfermedad.

El próximo paso será desarrollar ensayos clínicos controlados que permitan confirmar si el beneficio observado también se reproduce en personas y establecer qué tipos de cáncer podrían responder mejor a este tratamiento, cuáles serían las dosis más adecuadas y si la combinación con estatinas realmente potencia sus efectos.

Aunque todavía resta un largo camino antes de que este posible uso llegue a la práctica clínica, el descubrimiento refleja cómo un medicamento desarrollado hace décadas para otra finalidad puede adquirir un papel completamente distinto gracias a los avances científicos. Si futuras investigaciones confirman estos resultados, el sildenafil podría incorporarse como una herramienta complementaria para reducir el riesgo de metástasis y mejorar la supervivencia de millones de pacientes en todo el mundo.