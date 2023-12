Taylor Swift fue declarada "Persona del Año"

"Este es un momento decisivo en mi carrera"

"Swift tiene una habilidad sobrenatural para encontrar historias (...) como veremos, recibió algunos golpes para llegar a este punto en su carrera. <<Me subieron y bajaron del asta de la bandera de la opinión pública tantas veces en los últimos 20 años. Me dieron una tiara y luego me la quitaron>>", indica la profunda entrevista que hizo el periodista Sam Lansky. "Siento que este es un momento decisivo en mi carrera, que ocurre a mis 33 años. Por primera vez en mi vida, fui lo suficientemente fuerte en lo mental para aceptar lo que eso conlleva", confesó la ganadora del Grammy.

Respecto a su gira, que pasó por Argentina a principios de noviembre donde llenó nada menos que tres estadios River Plate, indicó: "Sabía que esta gira era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho antes" en referencia al desafío que suponía el espectáculo de 180 minutos que incluye más de 40 canciones de nueve álbumes de estudio, 16 cambios de vestuario, pirotecnia, ilusiones ópticas, entre otras sorpresas. En este marco, la artista detalló que inició el entrenamiento para la gira mundial seis meses antes con un estricto programa de ejercicio que incluía fuerza, acondicionamiento y pesas. También, para mejorar su resistencia vocal, utilizaba una cinta para correr y cantar al mismo tiempo: "Corría rápido para las canciones rápidas y un trote o caminata lenta para las baladas y canciones más tranquilas". "Quería ensayar tanto como pudiera para poder divertirme con los fans y no perder el hilo de mis pensamientos", subrayó.

Taylor Swift

Sobre su momento actual de éxito, reflexionó: "Nada es permanente, así que tengo mucho cuidado de agradecer cada segundo que puedo hacer esto a este nivel, porque ya me lo han quitado antes. Una cosa que aprendí es que mi respuesta ante cualquier cosa que suceda, sea buena o mala, es seguir haciendo arte" y agregó: "Pero también aprendí que no tiene sentido intentar activamente, entre comillas, derrotar a tus enemigos. La basura se saca sola cada vez".

Sobre su próxima regrabación, que todo su fandom asume que será Reputation, adelantó que las canciones nuevas serán "un fuego", pero no brindó otros adelantos en torno a la fecha o si efectivamente saldrá este nuevo álbum en "su versión" próximamente.

"No salí de una casa alquilada durante un año e incluso tenía miedo de recibir llamadas telefónicas"

En otro punto de la entrevista la cantante de 33 años indicó que, en los últimos años, atravesó dos momentos de inflexión que la marcaron profundamente: "Dos grandes catalizadores para mí fueron dos cosas horrendas, el primero fue que me cancelaran y el segundo fue que alguien que me odia me quitara el trabajo de mi vida". Swift recordó cuando el rapero, Kanye West -quien interrumpió un discurso que ella brindó cuando apenas era una adolescente de 18 años que emergía en la industria musical- habló sobre ella y se refirió a su persona de forma vulgar.

La entonces esposa de West, Kim Kardashian, publicó un video de una conversación entre los artistas que parecía sugerir que ella consintió el insulto -años después, se sabría que la llamada fue editada con el fin de perjudicar a Taylor- lo que terminó en una cancelación masiva: "Era un marco totalmente fabricado y una llamada telefónica que fue grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que era una mentirosa. Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado. Me mudé a un país extranjero, no salí de una casa alquilada durante un año e incluso tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie".

Taylor Switf Eras Tour.jpg

Sobre el álbum que formó en base a este episodio de su vida, Reputation, fue una forma de sanar todas aquellas heridas pero Taylor confesó que su carrera estaba finalizada: "Pensé que ese momento me definiría negativamente por el resto de mi vida". En este álbum finalizó su contrato con Big Machine Records -más tarde adquirida de forma secreta por el manager Scooter Braun- y decidió firmar con Republic Records. "Con lo de Scooter, en mi opinión, mis másters fueron vendidos a alguien que los quería activamente por razones nefastas. Me quedé impresionada por la venta de mi música y a quien se lo vendieron. Pensé que me habían derrotado". Sin embargo, tras la motivación que le trasladaron sus íntimos e incluso otros artistas reconocidos de la industria, decidió aceptar el desafío de regrabar su música para que finalmente pueda ser suya en su totalidad. "Todo depende de cómo afrontas la pérdida. Respondo al dolor extremo con desafío", remarcó.

La vida privada en el ojo público

Este 2023 también fue uno distinto para Taylor en lo privado pues se confirmó su separación del actor Joe Alwin, con quien estuvo en pareja más de seis años. No obstante, tras un duelo que percibieron los fans se concretó en el tour, la artista salió adelante y hoy está en pareja con la estrella de la NFL, Travis Kelce, también de 33 años. Sobre el inicio de este noviazgo, dijo: " Todo comenzó cuando Travis, de manera muy adorable, habló de mi en su podcast. Empezamos a salir justo después de eso y, de hecho, pasamos una cantidad significativa de tiempo que nadie sabía, lo cual agradezco porque pudimos conocernos el uno al otro. Cuando fui por primera vez a uno de sus partidos, ya éramos pareja".

TAYLOR SWIFT TRAVIS KELCE.jpg

Al ser consultada por lo público que es su romance en esta oportunidad, ya que su anterior pareja no le gustaba ser captado por las cámaras, dijo: "Cuando decís que una relación es pública, eso significa que lo voy a ir a ver hacer lo que ama, estamos presentes para el otro. Si hay personas allí, no nos importa. Estamos orgullosos uno del otro".

"A lo largo de los años, aprendí que no tengo el tiempo ni el ancho para que me presionen sobre cosas que no importan", remarcó y añadió: "Si salgo a cenar, habrá toda una situación caótica fuera del restaurante, pero todavía quiero ir a cenar con amigos. La vida es corta, hay que tener aventuras. Me encerré en mi casa durante muchos años y nunca recuperaré ese tiempo. Ahora confío más en mí que hace seis años".