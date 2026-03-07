Uno Entre Rios | La Provincia | web

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

7 de marzo 2026 · 11:12hs
El senador nacional Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay del peronismo solicitaron intervención en la causa en carácter de Amicus Curiae y el juez federal subrogante, Hernán Viri, hizo lugar al planteo sosteniendo que “se encuentran acreditadas las condiciones de legitimación necesarias”.

LEER MÁS: Hidrógeno verde: legisladores peronistas intervienen en la causa judicial por la planta en la costa del Uruguay

En ese marco, junto a los legisladores Gustavo Bordet y Blanca Osuna, y los intendentes de San José y Pueblo Liebig, Gustavo Bastián y Julio Pintos, pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, manifestaron.

“Del expediente surge que no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, el cual obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente”, señalaron.

En ese sentido, puntualizaron que “el artículo 7 es claro, cuando un país pretende realizar una obra que pueda afectar la navegación del río, su régimen, o la calidad de sus aguas, debe comunicar a la CARU acompañando la documentación técnica y los estudios correspondientes, para permitir la evaluación de sus efectos por la otra parte”.

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.

Finalmente, los legisladores peronistas cuestionaron el rol del gobernador Rogelio Frigerio en la situación. “En diciembre de 2019, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, la delegación argentina ante la CARU designada por su gestión aprobó la Resolución 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay debilitando estándares ambientales. Hoy afirma defender el ambiente y el río, pero lo cierto es que fue su propia gestión la que impulsó una decisión que viola el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay”, sostuvieron.

