Taylor Swift en Argentina, crónica de una épica revancha

THE ERAS TOUR CRÓNICA 2.jpg

La peregrinación de las swifties mojadas

Quienes tenían planificado asistir el viernes 10 de noviembre cargaban una tensión extra: para aquella jornada había un pronóstico de lluvias torrenciales y tormenta eléctrica para la tarde y noche, lo que ponía en riesgo el disfrute seguro del show. En toda su trayectoria, la ganadora del Grammy nunca suspendió sus espectáculos excepto en una oportunidad y no fue decisión de ella. Por otro lado en el primer tramo de The Eras Tour por Estados Unidos, la cantante cantó bajo pesadas lluvias sin dejar que nada la detuviera. Las esperanzas estaban, así como los outfits, maquillajes, pero también los pilotos y las botas para lluvia.

Algo para destacar de la “ciudad de la furia” es el caos extra que suele atravesar cuando la lluvia aparece para interrumpir las actividades cotidianas. Alrededor de las 14.30 diluviaba copiosamente y varios colectivos que traían swifties ilusionados de distintos puntos del país estaban apostados sobre la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de la Planta Potabilizadora General San Martín, quienes descendían de los micros con coloridos pilotos iniciando una caminata de 40 minutos hasta el Estadio Monumental. El diluvio no daba tregua y los fanáticos debían esquivar los gigantes charcos mientras hallaban su rumbo hasta su cita con Miss Americana y observaban en el camino a más personas que encontraron refugio en los techos de restaurantes de comida rápida, estaciones de servicio o espacios abandonados que daban un descanso del intenso chaparrón.

THE ERAS TOUR CRÓNICA 3.jpg

Las filas se habían reducido considerablemente, pero aún había un importante número de personas apostadas en la primer entrada del estadio que temblaban de frío y trataban de aferrarse con firmeza a sus pilotos y entonar canciones clásicas de Swift para mantener arriba el espíritu. Las puertas para el público general debían abrirse a las 16 horas, pero ni siquiera habían dejado pasar a las personas que adquirieron un pase de acceso temprano, así que la preocupación aumentaría con el pasar de los minutos. Finalmente, alrededor de las 16.30, la organización del evento publicó un comunicado haciendo oficial la suspensión de la segunda fecha: “Debido a las condiciones climáticas adversas, priorizando la seguridad del público, el show de Taylor Swift programado para este viernes se reprograma para el domingo 12 de noviembre a la misma hora. Todos los tickets para la función del viernes seguirán siendo válidos para el show del domingo”. Por su parte, Swift publicó: “Amo los conciertos con lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mi equipo. Hemos reprogramado el show de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a las condiciones climáticas. Sería inseguro tratar de hacer este concierto. La buena noticia es que estaré en Argentina más tiempo”.

Fanáticos pusieron a disposición un cambio de entradas para que las personas de otras provincias o países puedan volver a sus hogares sin alterar planes de viaje y otros ofrecían alojamiento para resguardar a quienes lo necesitasen, un hecho reconfortante de comunidad y hermandad no sólo entre compatriotas, sino entre hermanos latinoamericanos

THE ERAS TOUR CRÓNICA 4.jpg

En el retorno a los micros, se hallaban swifties desilusionados y preocupados: varios tenían arreglos de traslado y alojamiento que resolver o directamente se les hacía casi imposible extender su estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por motivos laborales o económicos. Allí la comunidad de fanáticos se hizo, mediante las redes sociales y grupos de Whatsapp, un enorme canal de contención donde la solidaridad y el altruismo fueron protagonistas: fanáticos pusieron a disposición un cambio de entradas para que las personas de otras provincias o países puedan volver a sus hogares sin alterar planes de viaje y otros ofrecían alojamiento para resguardar a quienes lo necesitasen, un hecho reconfortante de comunidad y hermandad no sólo entre compatriotas, sino entre hermanos latinoamericanos que no podían ver a su artista favorita en su propio país. El regreso para las y los swifties entrerrianos fue silencioso, pero la incertidumbre reinaba en el ambiente de los micros que retornaban lentamente a la ciudad de Paraná. Afortunadamente, varios de ellos volverían a buscar su merecida revancha el domingo para el cierre del show.

Swifties Taylor Switf (3) portada.jpg Foto: UNO/Fedra Venturini

Una cita imperdible con un sueño hecho realidad

A las ocho de la mañana del domingo 12, la Terminal de la ciudad de Paraná se colmó de rostros familiares, pues las y los swifties de la ciudad y la provincia arribaron en busca de cumplir su sueño. Al principio, el panorama parecía desesperanzador: el día inició con un cielo oscuro y una lluvia que, por suertente, duró algunos minutos para luego dispersarse y dejar ver el tan esperado cielo azul que auguraría una jornada con final feliz.

Los fanáticos subían a los micros con un ánimo diferente y reflexionaban, entre ellos, sobre los eventos del viernes. En diálogo con UNO Jimena, quien se mostraba con una remera con el rostro de Taylor Swift, expresó: “La verdad es que, al principio, estaba muy preocupada y consideré quedarme en Buenos Aires pero al volver a mi casa sabía que tenía asegurada una muda de ropa limpia y el poder descansar en mi propia cama. En las primeras horas del regreso fue cuando más preocupación se sentía en el ambiente porque era una incertidumbre gigante, pero varias empresas de traslado lograron ofrecer una solución y propusieron un nuevo traslado para el domingo rápidamente”.

THE ERAS TOUR CRÓNICA 5.jpg

Por su parte Maite, quien es paramédica, comentó: “Me alegra mucho que nadie se haya enfermado, porque es muy difícil disfrutar de un concierto cuando uno no se siente bien” y agregó: “Estoy de acuerdo con la suspensión del show porque, realmente, era una situación de mucho riesgo y se supo en la comunidad de fanáticos que algunas sufrieron principios de hipotermia o se lesionaron por haber transitado por las calles mojadas, lo que causaba caídas y resbalones”. Asimismo Pía, una joven correntina que vive en Paraná, destacó: “Hoy se siente una energía distinta, porque aún el viernes teníamos tensión por el clima mucho más que la emoción por el show y es algo que no debería pasar. Ahora viajamos con más alegría y energía porque sabemos que el clima no será un problema, hoy es la revancha de las ‘swifties mojadas’”.

Conforme los micros en dirección a Buenos Aires se abrían paso por las rutas entrerrianas, la emoción aumentaba cuando el destino final se veía más cercano: las nubes se disiparon y el sol brillaba con todo su esplendor. Ahí sí, varios cayeron en que ese domingo cumplirían un sueño. A la altura del puente de Zárate-Brazo Largo los swifties iniciaron el ritual de preparación: comenzaron a sacar de sus mochilas los outfits, caracterizados por colores en representación de sus álbumes o canciones favoritas de Taylor Swift, así como los peinados, maquillajes y mucho brillo. En un momento Lourdes, una pasajera, dijo: “Hay que vivirlo en serio” y puso a sonar en su celular, con el volúmen a todo lo que daba, “Miss Americana and the Heartbreak Prince”, la canción de apertura del show. Ahí las emociones se pusieron a flor de piel y varios de los fanáticos no pudieron evitar detenerse en su preparación para contener el llanto de alegría. A la altura de la Autopista Panamericana, la alegría y los nervios no podían contenerse: todos querían descender el micro e iniciar un nuevo peregrinaje al Monumental y obtener la tan ansiada revancha ante Taylor Swift.

"Viajamos con más alegría y energía porque sabemos que el clima no será un problema, hoy es la revancha de las 'swifties mojadas'"

"Viajamos con más alegría y energía porque sabemos que el clima no será un problema, hoy es la revancha de las ‘swifties mojadas’”

THE ERAS TOUR CRÓNICA 10.jpg

Encuentro e intercambio swiftie

A la espera de ingresar al Estadio River Plate, donde ya se apostaban largas filas de swifties de distintos puntos del país y Latinoamérica, los fanáticos formaban vínculos al intercambiar las famosas “pulseras de amistad”. Mientras avanzaban las filas por la Avenida del Libertador, UNO dialogó con algunos swifties: “Iba a ir el sábado 11, pero conocí por redes a una chica de Jujuy que tenía entrada para el mismo sector que yo en el Monumental que no podía asistir este domingo, así que me ofrecí a intercambiarlo y afortunadamente pudo cumplir su sueño el sábado y yo hoy. No me molestó esperar un día más porque soy de Buenos Aires y si podía ayudar a alguien en una situación difícil, me parece que vale la pena”, indicó Gisela, una joven de Recoleta que llevaba un vestido cubierto de gemas coloridas en referencia a la canción Bejeweled. Por su parte UNO también dialogó con Daniela y Soledad, dos jóvenes universitarias de Córdoba Capital que también iban a asistir el viernes 10 pero gestionaron su estadía para no perderse el concierto: “Tuvimos la suerte de poder cambiar nuestra fecha de regreso y, por un extra, pagamos un día más en el hotel que nos hospeda. No te voy a mentir, al principio tuvimos miedo porque es nuestra primera vez en Buenos Aires pero con ayuda de la comunidad de swifties que son locales se nos hizo todo más fácil”, indicó Daniela.

THE ERAS TOUR CRÓNICA 12.jpg

"Iba a ir el sábado 11, pero conocí por redes a una chica de Jujuy que tenía entrada para el mismo sector que yo en el Monumental que no podía asistir este domingo, así que me ofrecí a intercambiarlo y afortunadamente pudo cumplir su sueño el sábado y yo hoy. No me molestó esperar un día más porque soy de Buenos Aires y si podía ayudar a alguien en una situación difícil, me parece que vale la pena"

Por otro lado Ana, una joven peruana que viajó hasta Buenos Aires sólo para ver a Taylor, expresó: “Me siento un poco triste porque vine con amigas, pero ellas no pudieron cambiar sus vuelos y yo, por mi parte, tuve la oportunidad de modificar mi fecha de regreso. Quería volverme con ellas, pero me insistieron en que tenía que vivir la experiencia, así que estoy acá para disfrutar no sólo por mí, sino por mis amistades. Igual no me siento sola, porque los swifties argentinos me recibieron excelente y estoy con un grupo de personas de otros países que nos hacemos compañía entre nosotros”.

THE ERAS TOUR CRÓNICA 13.jpg

Una noche brillante

El ingreso al estadio quitó el aliento a muchas personas y varios se detuvieron un momento para absorber todo lo que veían sus ojos: la masa de personas que ya cubría una buena parte de las plateas, gradas y campo, el enorme escenario y la pantalla gigante que decía “Taylor Swift: The Eras Tour”.

Alrededor de las 18 horas se descubrió el film protector del escenario lo que provocó el estruendo de los swifties e, instantes después, hizo su aparición en un traje sastre violeta Jaime Martín James quien es conocido artísticamente como Louta, un joven de 29 años que se caracteriza en el ambiente musical argentino por su estilo de pop alternativo. Louta deslumbró al público con un set de media hora donde interpretó sus canciones “ No te comas la peli”, “Ámame”, “Quereme” y “Ayer te vi”, una canción donde fue acompañado por la trapera local, Blair.

Swifties Taylor Switf (3).JPG

Para las 19 horas, el público estaba listo para recibir a la telonera internacional, la prometedora artista Sabrina Carpenter. En un conjunto de top y minifalda tableada en color rosa chicle y unas botas blancas con mucha plataforma, hizo que el público calentara los pies para saltar y bailar por una hora con “Read Your Mind”, “Feather”, “Vicious”, “Tornado Warnings”, un cover acústico de "Dancing Queen", “Fast Times”, “Because I Liked a Boy” y “Nonsense” para cerrar a un público a instantes de ver a Taylor.

Dos minutos previos al inicio del show, la pantalla hizo una transición a un reloj con cuenta regresiva para preparar a los fans que coreaban el nombre de Taylor y, cuando el contador se puso en 00:00 las luces se apagaron e inició la magia. La artista salió al escenario con un body empedrado con los colores de la bandera argentina, significativo para cerrar su visita al país. Swift abrió con la era Lover y, previo a cantar el tema homónimo de este álbum, se tomó unos instantes para dirigirse al público: “Teníamos una cita pautada para antes de ayer (el viernes 10) y el clima se puso en el medio. Estaba muy nerviosa y asustada porque muchos de ustedes deberían arreglar sus planes de estadía y viaje, así que estoy muy emocionada de verlos a todos ustedes esta noche. Hoy son nuestro último público en Buenos Aires y vamos a dar todo de nosotros en el escenario”.

THE ERAS TOUR CRÓNICA 5 (1).jpg

Así transcurrieron las tres horas llenas de emoción, canciones a los gritos y una ovación masiva con “Olé, olé, olé, olé, Taylor”, lo que causó unas cuántas lágrimas en la artista. Al momento de llegar a la sesión acústica del concierto, caracterizada por dos canciones sorpresa, los fanáticos tenían la esperanza de que Swift anunciase el lanzamiento de la regrabación de “Reputation”, su sexto álbum de estudio y el anteúltimo que falta para que su música vuelva a ser completamente de su propiedad. En un momento la artista se quitó los auriculares y escuchó el pedido pero, a diferencia de lo esperado por los fans, cantó Better Than Revenge (perteneciente a Speak Now), que contiene una frase inicial bastante sugerente: “Now go stand in the corner and think about what you did” (“Ve al rincón y piensa en lo que hiciste”), lo que provocó una risa general en los fans. La segunda canción de la sesión acústica fue “Slut!” una canción que recientemente lanzó en su “bóveda” de canciones inéditas de la regrabación de 1989, su quinto álbum.

THE ERAS TOUR CRÓNICA 7.jpg

El final de una noche mágica quedó sellado con la era Midnights, su décimo y más reciente álbum y finalizó con “Karma”, donde bailó con un body brillante color azul oscuro y una campera de brillos a tono para agradecer a Buenos Aires un recibimiento histórico y prometió regresar de ahora en más a deleitar a sus fanáticos. Ahora los swifties esperan que el próximo encuentro con Taylor no sea una espera tan larga.