En el marco del Día Internacional de la Mujer, la tendencia atraviesa a distintas generaciones y refleja una búsqueda de lecturas de libros que inspiren, acompañen y generen reflexión en un contexto social donde las voces femeninas cobran cada vez más protagonismo.
Cinco libros para conmemorar el Día de la Mujer
La tendencia atraviesa a distintas generaciones y refleja una búsqueda de libros que inspiren, acompañen y generen reflexión.
Cinco libros para la mujer
• El fin del amor, de Tamara Tenenbaum.
Una reflexión lúcida y provocadora sobre el amor, la libertad y los mandatos que atraviesan a las mujeres en la actualidad. A partir de experiencias personales y análisis cultural, la autora invita a repensar los vínculos y construir formas más auténticas de relacionarse.
• Economía feminista, de Mercedes D'Alessandro.
Un libro clave para entender cómo las desigualdades de género atraviesan la economía cotidiana. Con ejemplos claros y un enfoque accesible, propone herramientas para pensar una sociedad más justa e igualitaria.
• Putita golosa, de Luciana Peker.
Crónicas y ensayos que abordan el deseo, el placer, la libertad y los derechos desde una mirada feminista, cercana y provocadora. Una invitación a vivir sin culpa y con autonomía sobre el propio cuerpo y las decisiones.
• Las malas, de Camila Sosa Villada.
Una novela poderosa y poética que visibiliza identidades y experiencias atravesadas por la exclusión, la ternura y la lucha. Un relato que se convirtió en símbolo de la literatura contemporánea argentina y de la diversidad.
• El feminismo, de María Elena Walsh.
Una recopilación de textos, canciones y columnas en las que María Elena Walsh reflexiona sobre el rol de las mujeres en la sociedad y cuestiona los mandatos de género mucho antes de que el feminismo se convirtiera en un movimiento masivo en la Argentina. Con lucidez, ironía y una mirada profundamente humanista, la autora denuncia la misoginia, la desigualdad y la violencia simbólica, al mismo tiempo que invita a repensar los vínculos y la libertad individual. Escritos a lo largo de más de cinco décadas —muchos de ellos sorprendentemente vigentes—, estos textos consolidan a Walsh como una voz pionera y referente del pensamiento feminista en el país.