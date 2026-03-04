Cinco libros para conmemorar el Día de la Mujer

La tendencia atraviesa a distintas generaciones y refleja una búsqueda de libros que inspiren, acompañen y generen reflexión.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la tendencia atraviesa a distintas generaciones y refleja una búsqueda de lecturas de libros que inspiren, acompañen y generen reflexión en un contexto social donde las voces femeninas cobran cada vez más protagonismo.

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

Una reflexión lúcida y provocadora sobre el amor, la libertad y los mandatos que atraviesan a las mujeres en la actualidad. A partir de experiencias personales y análisis cultural, la autora invita a repensar los vínculos y construir formas más auténticas de relacionarse.

• Economía feminista, de Mercedes D'Alessandro.

Un libro clave para entender cómo las desigualdades de género atraviesan la economía cotidiana. Con ejemplos claros y un enfoque accesible, propone herramientas para pensar una sociedad más justa e igualitaria.

• Putita golosa, de Luciana Peker.

Crónicas y ensayos que abordan el deseo, el placer, la libertad y los derechos desde una mirada feminista, cercana y provocadora. Una invitación a vivir sin culpa y con autonomía sobre el propio cuerpo y las decisiones.

• Las malas, de Camila Sosa Villada.

Una novela poderosa y poética que visibiliza identidades y experiencias atravesadas por la exclusión, la ternura y la lucha. Un relato que se convirtió en símbolo de la literatura contemporánea argentina y de la diversidad.

• El feminismo, de María Elena Walsh.

Una recopilación de textos, canciones y columnas en las que María Elena Walsh reflexiona sobre el rol de las mujeres en la sociedad y cuestiona los mandatos de género mucho antes de que el feminismo se convirtiera en un movimiento masivo en la Argentina. Con lucidez, ironía y una mirada profundamente humanista, la autora denuncia la misoginia, la desigualdad y la violencia simbólica, al mismo tiempo que invita a repensar los vínculos y la libertad individual. Escritos a lo largo de más de cinco décadas —muchos de ellos sorprendentemente vigentes—, estos textos consolidan a Walsh como una voz pionera y referente del pensamiento feminista en el país.