Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

El capocómico Alberto Olmedo moría tras caer del balcón del departamento que habitaba en un piso 11 durante la temporada de teatro en Mar del Plata

5 de marzo 2026 · 14:51hs
Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Efemérides. Un 5 de marzo de 1988 Alberto Olmedo moría tras caer del balcón del departamento que habitaba en un piso 11 durante la temporada de teatro en Mar del Plata. El capocómico tenía 54 años.

Alberto Olmedo

Su final trágico causó una enorme conmoción. Había nacido en Rosario, en 1933, y estaba en su etapa de mayor popularidad. Actuó en cine y en TV.

En la pantalla grande protagonizó una veintena de comedias junto a Jorge Porcel. Fue dueño del rating con el ciclo No toca botón. Una broma cuando el locutor anunció “Alberto Olmedo ha desaparecido”, al iniciar su ciclo por Canal 13, recién instalada la dictadura en 1976, le costó dos años sin su programa.

