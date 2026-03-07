Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Goblins , el equipo paranaense de fútbol americano, se prepara para afrontar difíciles desafíos para esta temporada. Se incorporaron a la categoría B en la modalidad flag (sin equipamiento ni tackles) 5 vs 5 de la Football Americano Buenos Aires (FABA), competencia que se iniciará el sábado 14 de marzo y se extenderá hasta mediados de mayo.

Los jugadores del conjunto entrerriano se encuentran en la parte final de la pretemporada, la cual están realizando martes, jueves y sábado, a partir de las 18, en la zona del anfiteatro Héctor Santángelo del Parque Urquiza o en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas, para su puesta a punto física, técnica y táctica.

Valentín Cano habló del reto que tienen por delante

Valentín Cano, Alex Ríos y Agustín Gobatto, algunos de los integrantes del plantel, visitaron la Redacción de UNO y exhibieron la nueva indumentaria para este 2026.

Cano, el capitán y referente de la disciplina en la ciudad, fue quien tomó la batuta y contó cómo se preparan para este desafío: “Uno o dos días después del Torneo Internacional de Mendoza nos llegó la invitación por parte de la Federación, quien se comunicó conmigo, me informó que quedaba un cupo libre y me preguntó si queríamos participar de este certamen. El querer era un sí rotundo y sin dudar, pero el tema era poder. Le pedí un poco de tiempo para dar la respuesta, el cual no era mucho porque había que definirlo rápido. Hablamos, hicimos los números y aceptamos la propuesta. Esto es un desafío tanto desde el punto de vista deportivo como en lo que tiene que ver con la logística y los gastos. Ahora queremos estar a la altura de las circunstancias y poder mantenernos el año que viene. Además, como soy muy mandado, le pregunté por la posibilidad de tener una fecha en Paraná para el 2027 y me dijo que era viable, así que fue otra cosa que nos motivó. Esperemos que salga todo bien”, contó el histórico jugador.

fútbol americano Agustín Gobatto, Valentín Cano y Alex Ríos visitaron UNO y lucieron la nueva indumentaria que usará Goblins esta temporada. Víctor Ludi/UNO

Al ser consultado sobre las cuestiones positivas que le generará esta competencia, Cano detalló: “Sabemos que será una muy buena experiencia que nos servirá como grupo, nos ayudará a subir el nivel y nos preparará para el certamen en Mendoza, que hoy es el más importante que tiene el país. Si bien conocemos a todos los equipos porque nos hemos enfrentado anteriormente en distintos torneos relámpagos, además como jugadores hemos tenido experiencia jugando en algunos de esos conjuntos, será importante para nosotros enfrentarnos de una manera regular. Ellos saben cómo jugamos nosotros y nosotros sabemos cómo juegan ellos, por lo que año a año tratamos de agregarles cosas nuevas a nuestro juego. Si bien es un deporte en crecimiento, todavía somos pocos y nos conocemos mucho, lo cual hace que los partidos se ajusten. Competir en Buenos Aires es una vidriera para nosotros y queremos aprovecharlo”.

Para finalizar, Valentín adelantó algunos planes para cuando finalice el torneo de FABA: “Primero estamos pensando en completar los seis viajes que tenemos a Buenos Aires y finalizar de la mejor manera nuestra participación en esta primera parte del año. Después, apuntamos a organizar un torneo local para darle rodaje a los chicos nuevos, poder realizar algún partido en la modalidad de equipados y realizar algunos viajes a competir a otros lugares. Además, nos estamos enfocando en recaudar fondos para el torneo de Mendoza, que generalmente se realiza en febrero”.

El camino en la Football Americano Buenos Aires

En cada jornada de competencia los equipos disputarán dos partidos. La primera fecha será el sábado 14 de marzo, cuando los paranaenses se enfrentarán con Panteras y Jabalíes. Luego jugarán el 21 de marzo contra Osos Polares y Cruzados; el 11 de abril ante Panteras y Legión B; el 18 de abril frente a Cruzados y Jabalíes; el 2 de mayo con Jabalíes y Panteras; el 9 de mayo quedarán libres; y el 16 de mayo cerrarán su participación contra Legión B y Osos Polares. Todos los partidos se disputarán en la cancha de rugby del Club Champagnat, en Buenos Aires.

El equipo que finalice primero ascenderá a la división A para el 2027. Mientras que los elencos que finalicen segundo y tercero, deberán disputar un partido entre sí y el ganador jugará por el ascenso contra el conjunto que ocupe la quinta (penúltima) posición en el campeonato de la A, en lo que sería una especie de promoción entre las categorías.

El plantel de Goblins en 2026

Los jugadores del equipo paranaense que participará de la Flag Football de FABA serán Valentín Cano, Valentín González, Julián Basso, Ángel Villalba, Alex Ríos, Leandro Villagra, Manuel Palacios Tejeda, Agustín Gobatto, Juan Bisegna, Rafael Reyes, Enzo Francisconi, Gastón Laumann, Lucio Baldovino, Walter Narváez, Augusto Rodríguez Suar, Tomás Menéndez, Julio García, Gonzalo Pesoa, Gonzalo Pérez y Alan Lallana.