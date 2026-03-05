Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Se estima que la apnea del sueño afecta al menos a 3 de cada 10 hombres y entre 1 y 2 de cada 10 mujeres.

La apnea del sueño afecta a una proporción significativa de la población y, sin diagnóstico ni tratamiento, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y accidentes. Cómo reconocer sus síntomas y qué opciones terapéuticas existen. Claves para entender cómo resolver el problema.

Las apneas del sueño son uno de los trastornos crónicos más frecuentes a nivel mundial. Se estima que afectan al menos a 3 de cada 10 hombres y entre 1 y 2 de cada 10 mujeres. Además, alrededor del 70% de las personas con apnea del sueño presentan sobrepeso. Más de la mitad de las personas con obesidad tienen apneas e incluso entre los pacientes candidatos a cirugía bariátrica, el porcentaje asciende a 85%.

¿Qué es la apnea del sueño?

La apnea del sueño es la aparición de colapso y cierre repetido de la faringe o garganta mientras dormimos. Estos episodios duran al menos 10 segundos y pueden repetirse decenas o incluso más de 100 veces por hora.

Como consecuencia, aparecen ronquidos intensos, pausas respiratorias e incluso despertares por ahogos que fragmentan el sueño. A su vez, la interrupción de la respiración se acompaña de caída de la oxigenación en el cuerpo y genera “microdespertares”, un despertar de apenas pocos segundos que generalmente pasa desapercibido dado que la persona no llega a despabilarse, pero sí es lo suficientemente importante como para fragmentar o interrumpir el sueño.

El sueño se vuelve superficial, pierde la eficiencia y al día siguiente el paciente puede sentir cansancio, somnolencia excesiva, dificultades en la concentración, menor rendimiento intelectual, pérdida de memoria y a la larga incluso, deterioro cognitivo y potencialmente demencia.

¿Por qué ocurre?

Durante el sueño, los músculos de la garganta se relajan. En algunas personas, esto favorece el colapso de la vía aérea. El exceso de peso es uno de los principales factores de riesgo, ya que el tejido graso alrededor del cuello comprime la vía respiratoria.

La apnea del sueño es más frecuente en hombres y en mujeres después de la menopausia.

¿Cuáles son sus consecuencias?

Más allá del cansancio o la somnolencia diurna, la apnea del sueño tiene un impacto significativo en la salud:

Aumenta el riesgo de accidentes, especialmente de tránsito.

Se asocia a hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria.

Incrementa el riesgo de ACV y diabetes.

Puede afectar la memoria, la concentración y el rendimiento diario.

Además, la falta de sueño reparador altera los mecanismos que regulan el apetito, favoreciendo el aumento de peso y generando un círculo perjudicial para la salud.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico es simple y accesible. Se realiza mediante estudios de sueño, muchas veces con equipos portátiles que el paciente puede utilizar en su domicilio. Estos dispositivos registran la respiración, la oxigenación y otras variables durante la noche.

¿Cuál es el tratamiento?

El descenso de peso es muy importante. Ayuda a mejorar la respiración durante el sueño y puede incluso hacer desaparecer las apneas.

En casos moderados a severos, se utiliza un dispositivo CPAP, que administra aire a presión a través de una mascarilla, manteniendo la vía aérea abierta durante el sueño. Los beneficios del tratamiento suelen observarse desde las primeras noches, aunque es fundamental su uso regular para lograr resultados sostenidos.

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recuerdan que roncar fuerte, tener pausas respiratorias durante el sueño o despertarse cansado de forma habitual no son situaciones normales. La apnea del sueño tiene diagnóstico y tratamiento, y su abordaje oportuno puede mejorar de manera significativa la calidad de vida y prevenir complicaciones a largo plazo.